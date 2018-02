Angajatii din penitenciare ies in strada: Ministrul Justitiei nu vorbeste cu noi de doua luni. Obliga oamenii sa munceasca, dar nu dau si bani

Ziare.

com

"Domnul ministru nu vorbeste cu noi de doua luni. Ne ducem pur si simplu la el pentru ca ne-a spus mai demult ca putem oricand sa mergem la dansul ca il gasim acolo. Speram sa fie acolo, sa avem cu cine discuta. Nu avem stabilita o intalnire, pentru ca pentru asta trebuie sa ne si raspunda. Dupa ce ne-a promis, nu a mai raspuns la telefon. Vineri la ora 10:00 o sa fim acolo", a declarat pentruSorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP).Angajatii din penitenciare au o lista de 12 probleme, printre care si conditiile de lucru improprii, deficitul de personal, plata orelor suplimentare nerecuperate, calitatatea managementului.Legat de calitatea managementului, sindicalistul a spus ca au cerut ministrului sa se renunte la ocuparea posturilor prin imputerniciri, dar ca acesta a actionat exact invers."Noi am propus sa renunte la imputerniciri pentru ca vasalizeaza directorii si nu isi mai fac treaba independent. El asta a facut. A facut imputerniciri netransparent", a explicat Sorin Dumitrascu.Si in sistemul penitenciar au existat probleme legate de salariu, dar pentru ca inca nu s-au primit fluturasii, liderul de sindicat nu a putut spune exact."Am avut probleme cu debutantii, le-am rezolvat. Era o problema de interpretare. Inca nu am vazut primii fluturasi. Noi am facut niste simulari, au iesit prost. Administratia (Administratia Nationala a Penitenciarelor - n.red.) a facut unele si au iesit bine, dar nu am vazut inca fluturasii, ca sa te poti sa te bazezi pe ceva. Pe 10 ii primim", a punctat el.In cazul in care protestul organizat vineri la MJ nu va duce la o intalnire cu ministrul Tudorel Toader si la o rezolvare a problemelor, angajatii din penitenciare vor incepe protestele in inchisori."Daca ministrul nu este la minister, facem declaratia ca nu e la minister si va informam ca incepand de maine reluam protestele in penitenciare. Va fi initial o campanie de informare si apoi manifestatii publice la fiecare penitenciar", a sustinut Dumitrascu.Pe langa acestea, angajatii din penitenciare vor recurge si la actiuni in instanta, din cauza orelor suplimentare neplatite."Si actiuni in justitie, ca e problema asta cu orele suplimentare si munca fortata e interzisa. Noua ne obliga oamenii sa munceasca, dar nu le dau si bani si este vorba despre vreun milion de ore. Daca un patron si-ar obliga angajatii sa lucreze fara plata un milion de ore, toata lumea s-ar scandaliza. In cazul asta li se pare la toti OK", a incheiat presedintele FSANP.