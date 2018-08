Augustin Lazar, dupa intalnirea cu ministrul Toader: Avem un deficit de 450 de procurori in Ministerul Public. Sunt parchete cu un singur procuror

"Deficit de procurori"

Tudorel Toader a explicat astazi ca a discutat cu conducerea Ministerului Public modul in care s-au facut delegarile unor procurori in functii de executie sau de conducere."O discutie pe care o apreciez ca fiind foarte deschisa, aplicata, utila. Am decis ca periodic sa avem astfel de dialoguri, ceea ce vom si face. Avem un numar de procurori care sunt delegati, procurorul general a emis ordinul de revocare in cazul a 6 procurori. Am solicitat ca fiecre dintre cele trei componente, PICCJ, DNA si DIICOT sa ne faca publice toate posturile care sunt vacante si ocupate prin delegare. Deci toate. Si imediat sa declansam procedurile de ocupare a respectivelor posturi vacante in conditiile legii. Sa nu mai avem post vacant, ca e de executie sau conducere, ocupat prin ordinul procurorului general, ci prin procedurile legale", a declarat Toader.Ministrul a completat ca vor fi declansate proceurile ca aceste posturi sa fie ocupate. Alte discutii cu procurorii sefi au vizat forma finala a institutiei Parchetului European si functia de Procuror European, in contextul in care Romania trebuie sa faca propunerile pentru ocuparea acestei functii.Augustin Lazar a facut declaratiile pe treptele Ministerului Justitiei, iar alaturi de acesta erau Anca Jurma, procuror-sef interimar la DNA, si Felix Banila, noul procuror-sef de la DIICOT.Procurorul general a explicat si ce a discutat cu ministrul Justitiei."A fost o invitatie a ministrului Justitiei pentru o discutie cu caracter general cu privire la problematica conducerii Ministerului Public. Ministerul s-a prezentat in aceasta structura noua (noii sefi de la DNA si DIICOT - n.red.) . Problemele au fost cele legate de resursele Ministerului Public, care sunt locurile vacante, de ce a fost nevoie sa fie delegati anumiti procurori, pe anumite pozitii vacante.Acum vom putea demara procedura de titularizare a acestora pe functii. Doresc sa va asigur ca toate delegarile facute la DNA si in Ministerul Public au fost realizate in conditiile legii in momentul in care s-a dat ordinul de delegare.Pentru a curma discutia publica, am dispus, din motive de oportunitate, incetarea delegarii colegilor care nu aveau conditiile de vechime prevazute de legea noua. Ei si-au indeplinit o activitate foarte buna la DNA. Am dispus incetarea delegarilor, urmand ca acestia poate sa revina cand vor avea vechimea respectiva la DNA sau DIICOT.Am considerat oportun si necesar sa nu lasam aceste suspiciuni, sa incetam aceasta delegare.A intrat o noua lege in vigoare", a explicat Lazar."Repet, in Ministerul Public lipsesc 450 de procurori. Exista in tara 10-15 parchete care au un singur procuror in activitate si acesta trebuie sa-si ia concediu. Sau exista parchete fara niciun procuror.Parchetele nu pot fi inchise. CSM a propus rationalizarea micilor parchete si micilor instante, in sensul de a le reduce, pentru a face parchete mai mari, tocmai pentru a se putea imparti mai bine activitatea, pentru a colabora. Asa cum este acum sistemul din Romania, suntem obligati sa facem aceste delegari", a mai declarat procurorul general.Sefa interimara a DNA, Anca Jurma, a fost intrebata de reporterul Antena3 daca se pune problema unor vicii in anchetele facute de procurorii care au fost delegati la DNA si care nu aveau vechimea necesara potrivit noii prevederi din legea 304."Nu este vorba de nicio nulitate. Delegarea lor a fost in temeiul legii. Eu i-am gasit in DNA pe acesti procurori. Este vorba de procurori tineri, majoritatea sunt procurori de judiciar, intra in sedintele de judecata.A fost nevoie de ei. Era nevoie de aceste delegari, procedurile de numire sunt de o durata mai mare....Am inceput sa facem demersurile necesare pentru a face numirile pe functiile de conducere", a precizat Jurma.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit astazi cu Anca Jurma, procurorul sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie, una dintre temele in discutie fiind situatia procurorilor delegati la DNA.Tema respectiva a intrat in atentia opiniei publice dupa ce procurorul-sef adjunct al DNA, Calin Nistor, a declarat, vineri seara, ca la DNA sunt delegati 7 sau 8 procurori, potrivit Agerpres.Ulterior, ministrul Toader a afirmat ca asteapta de la Calin Nistor "un raspuns corect si complet" , mentionand ca sunt, de fapt, 20 de delegari la DNA.La intalnirea de la sediul Ministerului Justitiei a participat si procurorul general Augustin Lazar."Avem o invitatie la o discutie cu carater general si urmeaza sa discutam. Nu este nimic in neregula. Totul este legal", a declarat Augustin Lazar, inainte sa intre la discutii.Luni, DNA a prezentat intr-un comunicat de presa situatia procurorilor delegati "Numarul procurorilor delegati la DNA de la alte parchete este 12. Numarul procurorilor numiti in DNA si delegati in functii de conducere este 26. Numarul procurorilor de la alte parchete delegati in DNA in functii de conducere este 3. Numarul procurorilor numiti in DNA si delegati la alte parchete este 2", spune DNA.Tot luni, procurorul general Augustin Lazar a dispus incetarea delegarii in cadrul DNA pentru sase procurori, care nu indeplinesc conditia de vechime in functie de minim opt ani, in urma intrarii in vigoare a modificarilor aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.Un alt subiect al discutiilor se putea referi la intalnirea pe care Anca Jurma a avut-o pe 17 iulie cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm "Voi incerca sa am o discutie cu dansii (Augustin Lazar si Anca Jurma - n.red.) cat de curand, sa ii invit la Ministerul Justitiei, sa intreb cat de normal este ca un procuror-sef sa se duca la o ambasada ca l-a chemat nu stiu care ambasador, l-a invitat, ma rog, sa-l felicite pentru faptul ca a fost soare astazi si n-a plouat (...)Procurorul colaboreaza pe linie orizontala cu structurile aferente dintr-un stat: cu procurorii din America, din Franta. Ambasadorii colaboreaza si se coordoneaza cu ministrul de Externe, nu cu procurorii.Ii voi intreba: 'aveti reprezentativitatea aceasta a relatiilor externe?', Categoric ca nu o au", declara pe 2 august Tudorel Toader Tudorel Toader si Anca Jurma puteau discuta si despre cele 300 de dosare de la DNA in care sunt cercetati magistrati, dosare care trebuie mutate la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie ce urmeaza sa fie infiintata in cadrul Parchetului General.