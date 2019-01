Avertisment de la Comisia Europeana pe ordonanta anuntata de Toader pentru condamnatii VIP

Ziare.

com

"Comisia urmareste indeaproape discutia din Romania privind o posibila ordonanta de urgenta privind calea extraordinara de atac in cazurile penale, ca urmare a celor doua decizii recente ale Curtii Constitutionala", potrivit unui comunicat al Comisiei Europene remis martiComisia mai aminteste ca presedintele Jean Claude Juncker s-a exprimat destul de clar pe tema unei eventuale amnistii, atunci cand a fost la Bucuresti:"Asa cum Comisia a spus in mod repetat, este crucial ca Romania sa revina pe drumul luptei anticoruptie, sa asigure o justitie independenta si sa evite sa faca pasi inapoi", se mai arata in luarea de pozitie a CE remisa Ziare.com.Aceasta pozitie oficiala a CE vine imediat dupa ce vicepresedintele, Jyrki Katainen, a comentat anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, referitor la promovarea ordonantei de urgenta privind contestatia in anulare, spunand ca este o stire incredibila si ca romanii merita stat de drept."Stire incredibila! Poporul roman merita stat de drept!", a scris Jyrki Katainen, distribuind pe Twitter stirea AP referitoare la OUG care va permite revizuirea tuturor sentintelor date de completurile de cinci judecatori de la ICCJ incepand din 2014.Tot marti a reactionat si prima reactie presedintele Klaus Iohannis."Nu stim exact ce isi imagineaza ministrul sa scrie in ordonanta, dar daca doreste sa faca ce a comunicat public este cras neconstitutionala (ordonanta de urgenta - n.red.) ", a spus Iohannis, din Germania."Pe scurt, PSD incearca ceea ce a incercat de cand a venit la putere: PSD incearca sa caute solutii pentru politicienii lor cu probleme penale, in frunte cu seful lor de partid. Nu poate sa vina cu astfel de solutii care pur si simplu sunt neavenite, neconstitutionale", a precizat Iohannis.Amintim ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are deja pregatita ordonanta de urgenta prin care sa se extinda termenul contestatiei in anulare la toate cazurile de condamnari de la ICCJ din ultimii 4 ani.Daca prin OUG se va extinde termenul actual de 30 de zile, ar aparea baza legala pentru invalidarea tuturor sentintelor definitive date de completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incepand cu anul 2014. Vorbim inclusiv de condamnarea lui Liviu Dragnea in Dosarul Referendumul.