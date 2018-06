Aviz pozitiv pentru Felix Banila la sefia DIICOT: Nu pot spune ca stapanesc o limba straina. Toader a fost iritat de procurorii din CSM

Cum s-a derulat interviul la CSM

Cine e Felix Banila

Avizul CSM este unul consultativ, iar ultimul cuvant ii apartine presedintelui Klaus Iohannis.Potrivit CV-ului, Felix Banila nu a lucrat niciodata la DIICOT. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca va trimite presedintelui Iohannis propunerea.Totodata, pus de jurnalisti sa comenteze pozitia exprimata de Iohannis cum ca decizia CCR privind-o pe sefa DNA ar incalca independenta Justitiei, Toader a lansat un atac la adresa sefului statului.. El este presedintele republicii,. Avem un principiu in Constitutie, care spune ca procurorii sunt sub autoritatea ministrului. Ministrul Justitiei nu-l intreaba de probe pe procuror, ce se intampla in dosar. Autoritatea din Constitutie se refera la administrarea in justitie, la politicile penale. Statutul magistratilor, independenta procurorilor nu va fi afectata".Ministrul Justitiei a luat pozitie publica impotriva procurorilor de la Parchetul Judecatoriei Brasov, care si-au aratat nemultumirea fata de modificarile la Legile Justitiei si la o decizie a CCR. Toader l-a laudat pe candidatul propus de el: "Felix Banila este coerent in discurs si in programul managerial."Felix Banila a criticat voalat activitatea fostului sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, in cazul dosarelor restituite si al celor prescrise.Unul dintre membrii CSM i-a spus lui Felix Banila ca printre actele depuse de el, alaturi de proiectul managerial si CV, se afla si unul dintre rechizitoriile semnate de acesta.Intrebat despre vulnerabilitatile sale, Banila a mentionat slaba cunoastere a unei limbi straine, dar a asigurat ca vrea sa faca un curs sa isi ia un atestat pentru engleza (procurorul are 46 de ani).Toader si Banila au declarat ca nu s-au consultat cu procurorul general atunci cand s-a depus candidatura si cand a fost propus la sefia DIICOT.Felix Banila a aratat caasupra DIICOT:- CSM a anuntat oficial ca a dat aviz pozitiv pentru Felix Banila."In sedinta din data de 5 iunie, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului justitiei de numire in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a domnului Banila Oliver - Felix, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau. Hotararea Sectiei pentru procurori va fi motivata si transmisa Ministerului Justitiei in cursul zilei de miercuri, 6 iunie 2018", se arata intr-un comunicat remis de CSM - La iesire, Toader a fost intrebat cum comenteaza pozitia exprimata de Iohannis ca decizia CCR privind-o pe sefa DNA ar incalca independenta Justitiei.Decizia CCR privind-o pe Kovesi incalca independenta Justitiei, asa spune domnul Iohannis?. El este presedintele republicii,. Avem un principiu in Constitutie, care spune ca procurorii sunt sub autoritatea ministrului. Ministrul Justitiei nu-l intreaba de probe pe procuror, ce se intampla in dosar. Autoritatea din Constitutie se refera la administrarea in Justitie, la politicile penale. Statutul magistratilor, independenta procurorilor nu va fi afectata.- Felix Banila a primit aviz pozitiv de la sectia pentru procurori a CSM. Surse au declarat pentruca au fost 4 voturi pentru si 3 impotriva. Avizul CSM este unul consultativ, iar ultimul cuvant ii apartine presedintelui Klaus Iohannis.- Interviul din CSM s-a terminat. Urmeaza ca Sectia de procurori sa ia o decizie privind avizul.- Interviul din CSM continua cu contre intre Tudorel Toader si procurorul general. Ministrul Justitiei a continuat sa-l laude pe Banila."Autoritatea ministrului Justitiei este limitata, in sensul ca ministrul, atat prin procurorii desemnati, cat si prin procurorii cu functii de conducere din Ministerul Public, poate solicita rapoarte, statistici (...) cu privire la evolutia fenomenului infractional.Procurorul este independent pe caz si nici macar procurorul ierarhic superior nu poate avea un amestec sub acest aspect, cu atat mai putin ministrul Justitiei", a raspuns Banila la o intrebare.Cum apreciati prezenta dumneavoastra la o comisie parlamentara?Situatia va fi extrem de dificila, trebuie analizata de la caz la caz, si nu generalizata. In fata Constitutiei avem responsabilitati fata de statul roman. Nu pot sa dau un raspuns generic, trebuie apreciat de la caz la caz.O sa va prezentati daca va citeaza?Ca urmare a interpretarii date de CCR, consider ca este de obligatia mea sa ma prezint.Indiferent de situatie?Nu stiu daca pot sa generalizez, dar de principiu, da.Care sunt vulnerabilitatile si atuurile dumneavoastra?Cred ca cunoasterea unei limbi straine. In timp o sa rezolv aceasta situatie. Insuficienta unor date statistice pentru a analiza competenta DIICOT. Voi face o analiza informationala dupa ce voi prelua conducerea, pentru a vedea directiile de actiune.V-ati consultat cu procurorul general pentru a face echipa, atunci cand v-ati depus candidatura? A fost consultat procurorul general pentru aceasta alegere?. Am considerat ca nu este firesc sa fac acest lucru. Dl procuror general este membru de drept in cadrul CSM, nu voiam sa se interpreteze ca as fi sustinut de dl procuror general sau ministrul Justitiei.Sa nu confundati pe cine intervievati. Nu pe mine ma chestionati. Daca aveati nelamuriri, cu privire la procedura de selectie de la Ministerul Justitiei, ma intrebati atunci, cand am explicat eu.. Nu am auzit, nu am stiut, ca trebuie sa ai informal acest aviz. Nu scrie in lege, personal nu am vorbit cu dl Banila, nici inainte, nici dupa interviu...Trebuie o abordare separata, preiau din ce am discutat cu dl procuror general, cerandu-i sa am o informare a delegarilor in functiile de conducere. Sa vedem daca in sistemul Ministerului Public functiile de conducere se exercita prin ocuparea lor in conditiile legii sau prin imputernicirile pe care le da procurorul general. Evident ca imputernicirea trebuie sa respecte criteriile legii, dar evident ca are evaluare subiectiva, pe care o are procurorul general.Dl procuror general mi-a transmis situatia, chiar cu promptitudine. Voi aduce in atentia CSM aceasta situatie, sa vedem care sunt cauzele pentru care multi procurori executa functii de conducere pe baza de imputernicire.- Membrii Sectiei pentru procurori din CSM au trecut la interviul propriu-zis si ii adreseaza intrebari.Domnul Banila este un procuror cu experienta, insa pentru a ne face o imagine asupra profilului de lider este important sa ne prezinte scurt realizarea, performanta personala care il recomanda pentru aceasta functie.Am o experienta de peste 21 de ani de activitate.acolo unde este nevoie de mine. Consider ca niciun coleg procuror nu ar trebui sa se simta rusinat ca isi desfasoara activitatea intr-o unitate mai mica de parchet. Sunt procuror de urmarire penala proprie, la fel ca si colegii din DIICOT, prin natura si profilul persoanelor investigate au vizat criminalitate organizata.In anii 2011-2012, am instrumentat doua dosare care pot spune acum ca erau de compententa DIICOT, cum era cel al lui Adrian Marin Botez, botezat de mass-media Bariera. In acest dosar, am coordonat 29 de perchezitii in aceeasi zi. Un dosar care mie personal mi-a atras atentia.. Acest lider al gruparii a fost liderul numarul 1 cautat de Politia Romania.Cooperarea internationala judiciara ridica probleme acum. Care sunt cele mai mari probleme care se ridica pentru DIICOT? Cum putea actiona activ, in cazul ordinului european de ancheta? Cum ganditi sa-l punem in practica?Este un instrument relativ nou.Un rol important in a dezvolta aceasta viziune va avea compartimentul de statistica, analiza si previziuni din cadrul DIICOT. El poate extrage datele necesare pentru a folosi niste metodologii.Care credeti ca este plus valoarea pe care dumneavosatra o puteti aduce in managementul marilor cauze? Cum veti rezolva instrumentarea cauzelor care au vechime si care necesita un plus de expertiza profesionala?Eu, personal, consider ca. Consider ca trebuie sa ne folosim de rezultate. Multi colegi de la DIICOT ma cunosc, prin prisma dosarelor instrumentate. Experienta mea presupune si deplasari in strainatate. Am expertiza, chiar daca nu am facut parte din DIICOT, pot veni cu o plus valoare.Ce grad aveti ca magistrat?Sunt procuror de tribunal.Ati fost delegat cateva luni la DNA Bacau, de ce ati plecat?M-am simtit o vreme legat de glie, nu voiam sa plec din Bacau. In perioada 1 august 2007 - 31 decembrie 2007 am fost delegat la DNA Bacau. In acea perioada, s-au facut 2 rechizitorii la Bacau. S-a facut si un flagrant la un executor judecatoresc, am retinut doua persoane. S-a incetat delegarea. Am fost la interviu, nu am mai fost delegat. Nu am cerut detalii.: Nu am vazut in CV un atestat de cunoastere a unei limbi straine.Una din intentiile dumneavostra este stabilirea unei metodologii de lucru de a viza legalitatea si temeiniciile unor acte facute de procuror. Care sunt aceste elemente din care sa rezulte metodologia aceasta?Este nevoie de o constanta. Nu poti infirma un act din anumite motive si sa infirmi un alt act pentru altceva. Nu doar eu, ci si ceilalti manageri trebuie sa respecte aceste aspecte. Totul cu respectarea legalitatii, impartialitatii si a controlului ierarhic.In timpul audierii lui Felix Banila, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat pe Facebook o precizare legata de aceasta situatie.Cum apreciati dosarele ca fiind "importante", potrivit proiectului dumneavoastra, in cazul anchetarii cu celeritate?Importanta sau complexitatea este data de natura infractiunii investigate, cele cu impact mare, grave, de terorism de securitate nationala, de trafic de persoane. Am in vedere si pedepsele prevazute de lege.Cum ati aplicat protocolul dintre SRI si Ministerul Public cand ati condus Parchetul Bacau?Nu am inteles de ce aceste protocoale au fost secretizate. Practic, s-a pus pe hartie o metoda de lucru. Este de bun simt sa oferi informatii, feed-back celui care ti-a oferit informatiile. Nu vad de ce a fost secretizat.Ati vorbit de achitari la DIICOT, cate dintre acestea sunt imputabile procurorului?In raportul pe 2017 eu nu am gasit aceste date. Accesul meu la datele DIICOT a fost limitat. Din acel raport mie nu mi-au rezultat tendintele. Mi se pare extrem de simplist facut raportul.Puteti da exemple de spete de impact facute de DIICOT, in baza carora Romania a fost condamnata la CEDO?Nu-mi amintesc numarul. Stiu cazul unor tineri studenti, implicati intr-un caz legat de droguri. Era vorba de proces echitabil si provocarea politieneasca., cum se reflecta acestea in activitatea DIICOT?Credeti ca aveti o problema de legitimitate, faptul ca veniti din afara DIICOT-ului?Profesionistii se recunosc si se respecta intre ei. Cu siguranta la inceput voi fi privit cu scepticism. Ne vom respecta si vom dezvolta o relatie constructiva.Dosarele de consum de droguri au crescut foarte mult. Ce veti face?Am observat ca in Romania nu au fost capturi mari de droguri, fata de alte tari.- Felix Banila si-a prezentat timp de o ora proiectul sau managerial.- A scazut numarul dosarelor solutionate de procurorii structurii DIICOT, dar bine ca a crescut usor numarul rechizitoriilor facute de procurori;- Ca vulnerabilitate, a crescut stocul dosarelor ramase nesolutionate, cresterea este constanta, de 15%;- A crescut valoarea bunurilor indisponibilizate, ca urmare a colaborarii cu ANABI;nu vreau sa ma erijez intr-un critic al structurii, dar se impune analizarea acestor aspecte, privind achitarile. Ca procuror, din punctul meu de vedere, o achitare te doare;- Trebuie sa evitam sa solutionam dosarele dupa intervenirea prescriptiei penale;- Monitorizarea cazurilor trebuie facuta in raport de vechimea lor, 6 luni si 1 an, si complexitatea lor, pentru a nu se ajunge la prescriptia lor;- Repartizarea dosarelor catre procurori trebuie facuta transparent si sa se tina cont de dosarele pe care le are fiecare procuror in instrumentare;- Au existat 13 cauze restituite DIICOT fata de numai 6 in 2016. Am mai sesizat ca dintre cauzele solutionate, 13 au fost solutionate dupa implinirea termenului de prescriptie, ceea ce nu mi se pare firesc si trebuie analizata aceasta situatie pentru a se reduce cat mai mult. E adevarat ca in 2016 au fost 20, este o imbunatatire.- Sper ca veti face in continuare evaluari corecte, in raport cu dorinta DIICOT-ului de a face fata acestui fenomen care se extinde, ma refer la criminalitatea organizata, si care risca sa se ramifice spre multe domenii. Procurorii trebuie sa acopere schema ce da eficienta structurii, sa aiba specializarea necesara;- nu mai departe de ieri toata ziua am participat la Luxemburg la Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI).. Avem nevoie de procurori bine pregatiti si specializati.- Ei vin de la INM (Institutul National al Magistraturii - n.red.), au fost pregatiti, dar sa ne ceara sa suspendam deciziile CCR este cu totul si cu totul inacceptabil. Poate domnul general ne explica... Vom solicita o intrevedere cu procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov. Cum este posibil, domnule general, ca un grup de procurori sa ceara suspendarea deciziilor CCR si alte lucruri de acolo?- O sa va invit (catre membri CSM - n.red.) sa avem o intalnire cu procurorii de la Judecatoria Brasov. Ei ne cer suspendarea deciziilor Curtii Constitutionale.... Spatiul public este plin de dezinformari;- Avem incredere in concordanta spuselor dumneavoastra cu realitatea.Sper ca decizia de astazi va fi o deliberare pe fond, obiectiva si nu in 5 minute.- Are 21 de ani vechime in functia de procuror, dintre care 6 ani experienta manageriala;- Am considerat ca indeplineste conditiile cerute de lege;- A avut tot timpul calificativul "foarte bine" la evaluarile profesionale.Rezultatele domniei sale ca procuror si ca procuror-sef am considerat noi ca sunt foarte bune si ca-l recomanda pentru postul de procuror-sef DIICOT;, iar colegii mei, secretarii de stat, in unanimitate, adaugand si votul meu, am decis ca s-a prezentat foarte bine;- Are un proiect managerial consistent, bine structurat, care face o radiografie a DIICOT, cu bune si cu rele;- A aratat nevoia de perfectionare continua;- A aratat dorinta imperativa de solutionare a cauzelor intr-un termen rezonabil. Mi se pare absolut inadmisibil ca o cauza la urmarire penala sa treneze timp de 11 ani si sa nu fie solutionata. Daca stai cu un dosar la urmarire penala timp de 11 ani, s-a dus principiul solutionarii cu celeritate;- Am intrebat contracandidatul domnului Banila (Daniel Horodniceanu -n.red.) cum poate fi justificata intarzierea in unele anchete. L-am intrebat si pe procurorul general despre acest lucru. Probabil, domnia sa este preocupat de un raspuns;- L-am intrebat cati bani se cheltuie in anchetele penale;- Domnul Banila a vorbit de completarea schemei de personal, nevoia de completare a schemei de personal, de pregatire;- In faza deliberarilor (de la Ministerul Justitiei- n.red.) eu am luat cuvantul ultimul. Am dat cuvantul secretarilor de stat, care au facut evaluari de o parte si de alta. Fiecare a opinat in sensul ca. Programul managerial este structurat, aplicat, stie realitatile actuale de la DIICOT. Nu a fost o discutie de principiu, nu am invitat candidatii la o cafea sa vorbim despre starea Justitiei, a fost un interviu aplicat, cu intrebari comode sau mai putin comode.- Repet, a facut o radiografie actuala la zi a structurii DIICOT-ului. In unanimitate, Comisia de la MJ a apreciat ca Banila este candidatul care poate exercita in bune conditii demnitatea de procuror-sef la DIICOT;- A existat doar un singur contracandidat. Nu este cazul sa fac o comparatie intre cei doi candidati. Eu sustin candidatura domnului Banila. Subliniez decizia unanima a membrilor Comisiei de la MJ. Banila n-a venit cu gandul ca este castigator, nici ca este cel eliminat din competitie., ci a vorbit aplicat pe baza proiectului de management.- Sectia pentru procurori din CSM a inceput interviul procurorului Felix Banila. Interviul este transmis live pe site-ul institutiei. Presedintele Sectiei pentru procurori din CSM, Codrut Olaru, a prezentat documentele depuse la dosar.- Procurorul Felix Banila a ajuns cu putin timp inainte de ora 09:45 la sediul CSM, unde Sectia pentru procurori discuta avizarea propunerii ministrului Justitiei de numire la conducerea DIICOT.", a declarat Banila, care si-a exprimat si increderea in rationamentul colegilor sai, care trebuie sa avizeze propunerea.Intrebat despre planul managerial pe care-l are in vedere, Banila a spus ca sedinta va fi transmisa live si fiecare poate sa auda ce are de spus. De asemenea, raspunzand altei intrebari,"Cei 22 de ani de activitate, experienta profesionala si cred ca am toate calitatile necesare ocuparii acestei functii", a mai spun Felix Banila. Acesta a explicat jurnalistilor ca, daca propunerea de numire a sa la sefia DIICOT se va concretiza, va fi "mult mai deschis".CSM va transmite avizul in cursul acestei zile la Ministerul Justitiei. Mandatul procurorului-sef Daniel Horodniceanu la conducerea DIICOT a expirat in 19 mai, fiind apoi prelungit cu sase luni, conform procedurii.Felix Banila, in varsta de 46 de ani, este procuror la Parchetul Tribunalului Bacau. In perioada 2010 - 2017, el s-a aflat la conducerea Parchetului Tribunalului Bacau. In 2016, Banila a candidat pentru un post in CSM, fara succes.Conform legii, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul consultativ al CSM. Numirea se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.