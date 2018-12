Ce spune Toader despre extradarea ziaristului turc la cererea lui Erdogan

Ziare.

Toader scrie pe pagina sa de Facebook ca procedura este de competenta organelor judiciare si nu crede ca "autorul solicitarii" ii cere sa incalce independenta acestora."Cristian Preda imi cere sa opresc procedura de extradare a unui jurnalist turc!In conditiile legii, procedura extradarii este de competenta organelor judiciare.Autorul solicitarii nu cunoaste acest aspect elementar?PS:Nu cred ca autorul solicitarii imi cere sa incalc independenta autoritatii judiciare.Nu cred ca autorul solicitarii are cunostinta de cazuri in care ministrul justitiei a stopat proceduri judiciare", a scris Tudorel Toader , joi dimineata, pe reteaua sociala.Amintim ca publicatia Zaman Romania a informat, miercuri, ca ziaristul Kamil Demirkaya a fost ridicat dimineata de acasa, in baza unui mandat de extradare, emis la ordinul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.Ulterior, europarlamentarul Cristian Preda a scris pe pagina sa de Facebook ca le-a cerut membrilor grupului socialist din Parlamentul European, dar si Ministerului Justitiei sa blocheze procedura de extradare.Miercuri, jurnalistul a fost audiat de procurori, insa nu a fost retinut. Curtea de Apel Bucuresti va dezbate astazi cererea autoritatilor turce privind extradarea acestuia Referitor la acest subiect, presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, ca nu vrea sa comenteze acum, dar ca este informat in legatura cu problema legata de ziaristul turc."Nu as vrea sa comentez acum aceasta chestiune, dar sunt informat si o sa ma informez si in continuare, ca totul sa mearga legal", a declarat seful statului fiind intrebat despre acest caz.De asemenea, si deputatul Matei Dobrovie a scris in mediul online ca cere oprirea imediata a oricarui demers de extradare a ziaristului, intrucat "asa ceva este inacceptabil intr-o tara UE"."Oare ce i-a dat Erdogan lui Dragnea ca sa-l primeasca la schimb pe Kamil Demirkaya, ziarist turc stabilit de doi ani impreuna cu familia sa in Romania? Coruptii din Romania sunt dispusi sa negocieze orice, chiar si viata unui om nevinovat. Este o incalcare grava a drepturilor omului si a libertatii presei. Ca deputat al Romaniei solicit oprirea imediata a oricarui demers de extradare a ziaristului! Asa ceva este inacceptabil intr-o tara UE!Oamenii acestia vanati de Erdogan sub acuzatia ca fac parte din statul paralel - sintagma preluata si de Dragnea pentru a-si desemna criticii si adversarii politici - sunt ziaristi sau profesori, iar odata ajunsi in Turcia sunt inchisi fara niciun proces, se presupune ca unii sunt chiar torturati. Turcia nu mai este o tara democratica sub conducerea lui Erdogan, drepturile cetatenilor sunt la cheremul sau, iar Romania nu trebuie sa ajute un dictator sa isi persecute cetatenii, asa cum facea si Ceausescu. Am mai spus-o: Dragnea il ia pe Erdogan drept model, dar este deja prea mult!", a afirmat, printre altele, Dobrovie.