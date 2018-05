Cele 10 motive pentru care gardienii cer demisia lui Toader: Mai multi infractori pe strazi, zero reforma

Care sunt cele 10 motive de demisie:

"Vom fi in fata Ministerului Justitiei pentru declaratii in legatura cu practicile abuzive ale ministrului Tudorel Toader care, dupa ce i-am cerut demisia pentru incompetenta, ne discrimineaza si incearca sa ne elimine din cadrul de dialog social", se arata intr-un comunicat al FSANP.Sindicalistii cer demisia lui Toader din functia de ministru al Justitiei, pe motiv ca acesta nu ar fi facut reforma si ca mai multi infractori ar fi pe strazi.FSANP a facut o lista cu 10 motve pentru care oficialul ar trebi sa-si dea demisia. "Avem cateva mii de infractori liberi pe strada sub pretextul unei imbunatatiri a conditiilor din penitenciare care nu se realizeza decat la nivel declarativ", arata sindicalistii.1.si i-am propus si solutii, dupa ce la primele proteste ale personalului a constatat ca exista penitenciare si s-a si deplasat rapid la cel mai apropiat pentru o sesiune foto. Au mai fost ceva vizite, si cam atat. Nici macar una dintre cele 12 probleme n-a fost rezolvata.2. Ulterior, cand a devenit evident ca ministrul Justitiei submineaza penitenciarele desi vorbeste despre modernizare,si blocarea sistematica a proiectelor de dezvoltare la stadiul de propunere.3. Cand au fost incercari de dezinformare am fost nevoiti sa-l corectam pe ministrul Toader.de care au beneficiat deja cateva mii de infractori, care deja au inceput sa revina in penitenciare.4. Desi a incercat sa nege ulterior sumele avansate,Totalul efortului financiar pentru bugetul de stat va fi de peste 500 de milioane de Euro. Victimele nu primesc nicio despagubire.5. L-am contrazis si cand a incercat sa dezinformeze in legatura cu evacuarea unor corpuri de cladire din penitenciare. Stia ca acestea risca sa se prabuseasca in timp ce dansul se ocupa de corespondenta acoperitoare cu sefii de la penitenciare.6., unele anuntate inca din decembrie 2016. Numirile s-au facut pe cate sase luni, ministrul prelungindu-le personal celor care s-au dovedit ascultatori. Ceilalti au fost inlaturati din functii fara nicio explicatie.7.prin care a respins majoritate apropunerilor sindicale. Motiv pentru care am si dezavuat recent incercarea de a frauda inca o data dialogul social, ministrul pretinzand in declaratii publice ca ar avea acordul sindicatelor pe acest proiect.8. L-am criticat pe ministrul Toader pentru ca, unde sefi dovediti in urma unor controale ca au favorizat infractori-vip oferindu-le conditii mai bune si facilitandu-le liberarea anticipata, au fost pastrati in continuare in functii si ajutati sa se pensioneze.9.Nu s-a tinut de cuvant, desi s-a angajat acum 6 luni ca problema se rezolva in 2 saptamani. In continuare, cele peste 1 milion de ore suplimentare sunt neplatite, iar plata pentru viitor e incerta. A mai promis si dialog "in fiecare luni, a fiecarei luni". A uitat rapid.10.de sindicat si pentru ca am contestat deciziile politice privind premierea infractorilor si gratierea mascata. Ceea ce vom continua sa facem.(I.S.)