Cele 7 declaratii ale lui Tudorel Toader care arunca in aer Justitia

Numit ministru in 23 februarie 2017, Tudorel Toader a preluat mandatul de la deputatul PSD, Florin Iordache, care a demisionat in urma scandalului privind OUG 13/2017 de modificare a Codurilor Penale.Spre deosebire de Iordache, in prezent vicepresedinte al Camerei Deputatilor, Toader a ales ca principalele prevederi ale OUG 13/2017 sa fie introduse prin intermediul unei legi, in Parlament - prin proiectul legislativ de modificare al Codurilor Penale. Nu a criticat niciodata modifcarile de esenta, dar a aruncat intreaga responsabilitate pe Comisia condusa de Florin Iordache.In mod public, Toader a fost un promotor al relaxarii legislatiei pe abuzul in serviciu, ajungand pana la a combate public chiar si afirmatiile Ambasadei Germaniei la Bucuresti, privind incriminarea acestei infractiuni ... in Germania. Oficialul a fost si un critic vehement al activitatii procurorilor DNA si a sustinut prevederile recursului compensatoriu, care aducea detinutilor cate 6 zile de libertate pentru fiecare luna petrecuta dupa gratii in conditii improprii.O alta declaratie care a suprins a fost aceea prin care a propus ca detinutii care au fost inchisi in conditii necorespunzatoare sa fie despagubiti cu 5 euro pe zi. Interesant este si ca a stabilit un standard pentru conditiile din inchisori aatat de inalt incat este aproape imposibil de atins chiar si de majoritatea caselor romanilor.Nu in ultimul rand, a sustinut ferm modificarile aduse Legilor Justitiei, facute in Comisia condusa de Florin Iordache, care schimba fundamental modul in care sunt promovati magistratii de rang inalt.Toader a repetat obsesiv ca articolul 132 din Constitutie prevede ca procurorii "isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei", insa acestia au uitat de acest articol.In primavara acestuia an, Tudorel Toader a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Motiv pentru care a si reclamat un conflict cu presedintele statului, Klaus Iohannis, pe care l-a castigat la Curtea Constitutionala. Toader a mai punctat o data in momentul in care procurorul Felix Banila, propus de el la sefia DIICOT, a fost acceptat de Iohannis.Ultimele mutari ale lui Tudorel Toader l-au readus in prim-plan: a respins patru procurori cu experienta care au candidat pentru sefia DNA, iar in ultima perioada a devenit foarte vocal - a facut aproape zilnic declaratii pe scarile Ministerului Justitiei sau la intrare la CSM, culminand cu prezenta de miercuri seara la Antena 3.Ziare.com a facut o analiza a celor mai grave declaratii facute de acesta in ultima perioada. Dintr-un total de 7, 6 sunt facute la Antena 3 ."O astfel de OUG ar incalca deciziilesi ale. De altfel, varianta OUG este preferata tocmai pentru a ocoli filtrul de constitutionalitate, care s-ar aplica in cazul unui proiect legislativ trecut prin Parlament. In acest moment, exista deja un proiect de modificare a Codului de procedura penala, care urmeaza sa primeasca avizul CCR si al Comisiei de la Venetia. Tudorel Toader nu a aratat care este urgenta unei Ordonante si daca aceasta aduce modificari suplimentare fata de proiectul de modificare a Codurilor penale.."Doar un judecator poate constata daca "protocoalele" sau interceptarile sunt nelegale . Ministrul Justitiei este parte a puterii executive. ."Este pentru a doua oara in ultimele zile cand Tudorel Toader vorbeste de evaluarea procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. In aceasta saptamana, ministrul a facut o declaratie similara. Mai mult, el a declarat ca l-a sunat pe procurorul general cand s-a pus in discutie pe cine sa numeasca interimar la sefia DNA si a cerut sa fie informat inainte de a se face anuntul. El sustine ca in acest context si-a dat acceptul pentru procuroarea Anca Jurma.."Ministrul Justitiei s-a declarat nemultumit ca Lazar si Jurma au avut intalniri cu diplomati, oficiali straini care au avut pozitii publice ferme in cazul modificarilor aduse legilor Justitiei sau Codurilor Penale. Toader a sustinut ca Jurma si Lazar si-ar depasi atributiile. "Ii voi intreba. Categoric ca nu o au", a explicat ministrul Justitiei.."Ministrul Justitiei a criticat-o dur pe sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea. Declaratiile au fost facute la scurt timp dupa ce judecatoarea a cerut ca deciziile de la Inalta Curte sa fie motivate pana in toamna, printre acestea fiind si cel din dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman - Liviu Dragnea. Tarcea a perceput afirmatiile lui Toader ca un avertisment de revocare a sa. "", declara Tarcea.Tudorel Toader: "."Ministrul Justitiei face aceste afirmatii in contextul intrarii in vigoare a modificarilor aduse Legii 303/2004 de organizare judiciara, care prevede ca la DNA pot activa magistrati cu o vechime de cel putin 8 ani in functia de procuror sau judecator si sa fi fost declarati admisi in urma unui concurs in fata Sectiei de procurori a CSM. Printre cei care ar putea fi indepartati in acest fel din DNA se afla procuroarea Alexandra Lancrajan, cea care instrumenteaza dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea, care implineste 8 ani de vechime in octombrie 2018 sau procuroarea Dana Beldie, care a instrumentat dosarul Belina-Sevil Shaidehh.."Ministrul Justitiei lasa sa se inteleaga in mod public, bazandu-se nu pe dovezi, pe probe, ci doar pe propriile banuieli, ca procurorii DNA ar fi deschis aceste cazuri pentru a pune presiune pe judecatorii care solutioneaza dosarele de coruptie, pentru a da solutii de condamnare. O "banuiala" extraordinar de grava, care aduce prejudicii mari sistemului judiciar in ansamblu si care nu ar trebui in niciun caz sa fie pronuntata de ministrul de Justitie in absenta unor dovezi clare.