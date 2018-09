Cine este Adina Florea, propusa la sefia DNA: O critica pe Kovesi si il citeaza pe Toader in proiectul managerial

Sursa: Proiectul managerial

"Fara a nega, astfel, lucrurile bune care s-au realizat in ultimii ani, un bilant necosmetizat al activitatii DNA pune in lumina destule, daca nu prea multe, abateri de la rigorile statului de drept.Fie ca vorbim despre activitatile desfasurate de catre procurori cu functii de executie, fie (mai grav) ca ne raportam la cei cu functii de conducere, chiar la nivel de varf, regasim comportamente care s-au indepartat simtitor de la abordarea profesionista, echilibrata, in contrast cu statutul profesiei noastre, iar uneori chiar in conflict cu lege", scrie Adina Florea, in proiectul managerial cu care a candidat pentru ocuparea functiei de procuror-sef DNA Procuroarea il citeaza de doua ori in acest document, pe prima pagina a proiectului, pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Este vorba de pasaje din Raportul de activitate manageriala de la DNA, intocmit de ministru pe 22 februarie 2018, atunci cand a solicitat revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi."Asa s-a ajuns ca, prin contributia conjugata a unor membri ai corpului profesional din DNA, sa se recurga, caz fara precedent, la revocarea procurorului sef al Directiei pentru exercitarea discretionara a functiei si deturnarea activitatii de la combaterea coruptiei si a institutiei DNA de la rolul sau constitutional si legal", scria Adina Florea.Citatul este preluat din Tudorel Toader. Procuroarea are, de altfel, cuvinte laudative la adresa Raportului realizat de ministrul Justitiei."Consonanta cu una dintre ideile de forta cuprinse in raportul privind activitatea manageriala de la DNA -, imi pun la dispozitie toate resursele si experienta profesionala acumulata in 27 de ani desfasurati numai in activitatea de procuror pentru recastigarea increderii acestei importante institutii din Romania", isi incheie Adina Florea, prima pagina a proiectului managerial.Documentul poate fi accesat pe site-ul Ministerului Justitiei.