"Cine-l ameninta pe Tudorel Toader"

Eu cred ca mai degrabain postarea care reclama amenintarea, infractiuni precum virgula intre subiect si predicat, semn de inalta educatie si finete intelectuala deosebita., taxata, e drept, cu o extrema severitate de dl Kos. Din start trebuie spus ca domnia sa nu este un oarecare nici prn actuala functie, nici in relatia cu Romania. Pentru ca Drago Kos a fost unul dintre expertii independenti desemnati de Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru auditarea strategiilor nationale anticoruptie derulate in intervalul 2005-2010. In acest demers, dl Kos a vorbit cu mii de functionari publici, reprezentantii a sute de institutii publice. Deci stie pana in maruntaie si realitatea, si legislatia din Romania.Dl Toader, de cand este in mandat, nu a fost in stare sa elaboreze nicio noua strategie de politica penala, desi in acest moment Romania nu are un plan de actiune privind strategia nationala antidrog, nu are o strategie nationala privind traficul de persoane si migranti, nu are o strategie nationala privind criminalitatea informatica, nu are o strategie nationala integrata privind combaterea criminalitatii organizate.Nici macar o schita nu a elaborat dl Toader in aceasta privinta, dar este pe cale sa distruga si aplicarea singurei strategii care exista si a avut chiar succes.De ce ii spune Drago Kos ministrului ca este intr-o eroare si va afla acest lucru intr-un mod dur? Pentru ca Tudorel Toader si-a permis sa arunce in derizoriu atat rolul GRECO, cat si competenta expertilor GRECO, ceea ce la nivel european echivaleaza cu o injuratura. Iar asta, da, trebuie sa primeasca o replica dura, pe masura "infractiunii".DarDe ce este asa? Din multe motive. Dar in primul rand pentru ca ea decide contrar angajamentelor asumate de Romania la intrarea in UE, prin anularea rolului CSM si absolutizarea puterii ministrului Justitiei asupra unei categorii de magistrati.Eu nu m-as grabi sa spun ca asa ceva este cu totul imposibil. Exista o fraza a dlui Kos care atrage atentia in mod special:Cert este insa ca CCR a facut un pas esential spre distrugerea sistemului judiciar. Nu prin revocarea dnei Kovesi. Aceasta este o miza secundara. Ci prin eliminarea independentei procurorilor, elementul esential din recenta decizie a CCR, care spune negru pe alb:Aceasta este marea miza si deja din discursurile PSD - ALDE si ale televiziunilor afiliate se vede clar acest lucru. Deja nici macar nu prea se mai vorbeste despre LCK, ci despre procurori si subordonarea lor.Razvan Savaliuc, varf de lance antijustitie, urla duminca seara la Antena 3 ca de acum un procuror care incalca legea trebuie dat afara de ministrul Justitiei. Nu de CSM, cum spune legea si chiar Constitutia, care ofera Consiliului rolul de garant al independentei magistratilor. De catre ministru direct. Si, desigur, orice procuror care asemeni lui Cristian Panait isi va baga nasul in furaciunile pesedistilor va incalca legea.Si daca cineva isi imagineaza ca doar Drago Kos a inteles asta, pentru ca doar domnia sa a rostit, e intr-o mare eroare si va intelege acest lucru la modul dur, ca sa parafrazez vorbele oficialului OECD.