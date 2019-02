Comisia Europeana transmite un mesaj transant Guvernului PSD-ALDE dupa OUG lui Toader (Video)

Comisia va cere explicatii de la Guvernul roman, in privinta ultimelor modificari

"Ultimele modificari urmeaza un alt parcurs"

Un purtator de cuvant al Comisiei Europene a explicat cum vede CE ultimele evolutii de la Bucuresti, in privinta modificarilor aduse sistemului de justitie."Comisia Europeana urmareste cu mare ingrijorare ultimele evolutii privind statul de drept din Romania. Atat continutul, cat si procedura acestora, folosind ordonante de urgenta fara consultarea profesionistilor din sistem si a partilor interesate, par a fi in contradictie cu recomandarile pe care Comisia le-a facut prin MCV, sustinute de toate statele membre. Prin urmare,".Oficialul CE aminteste ca raportul din luna noiembrie cere Romaniei "sa construiasca un sistem robust si independent pentru numirile procurorilor, bazat pe criterii clare si transparente".Totodata, Guvernului i s-a solicitat sa "revizuiasca Legile Justitiei tinand cont de recomandarile din MCV si cele facute de Comisia de la Venetia si GRECO"., spune acesta."Asa cum am mentionat anterior, Romania trebuie sa puna inapoi pe cursul normal procesul de reforme. Asta inseamna a merge inainte, nu inapoi si a se abtine de la orice pas care ar putea inversa progresul obtinut in ultimii ani", se arata in declaratia remisa Ziare.com.Reactia Comisiei Europene vine dupa ce Guvernul a adoptat, marti, doua ordonante de urgenta in domeniul Justitiei, criticate atat de asociatii de magistrati, cat si de DNA , Ministerul Public si DIICOT Potrivit acestor OUG, functiile de conducere din cadrul Ministerului Public nu mai pot fi ocupate prin delegare. Pentru functiile de conducere din Ministerul Public, avizul va fi dat de plenul CSM.