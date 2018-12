Comisia Iordache a abrogat un articol din ordonanta Toader, cel privind exprimarea defaimatoare a magistratilor

Initiativa, retrimisa la Comisie

Despre ce amendament este vorba

Un amendament cerut de CSM nu a fost adoptat, nefiind insusit de niciun parlamentar.Potrivit articolului abrogat de membrii comisiei, se arata ca "judecatori si procurorii sunt obligati ca, in exercitarea atributiilor, sa se abtina de la manifestarea sau exprimarea defaimatoare, in orice mod, la adresa celorlalte puteri ale statului: legislativ si executiv".Comisia Iordache a discutat, marti, OUG 92 privind modificarea Legilor Justitiei. Desi forul legislativ a adoptat un raport favorabil cu amendamente, initiativa a fost retrimisa la comisie pentru dezbaterea unei propuneri a CSM.Presedintele Florin Iordache a precizat, insa, ca amendamentul CSM nu poate fi supus adoptarii in comisie pe motiv ca a venit prea tarziu si nu a putut fi discutat si in Camera Deputatilor."A sosit tarziu, niciun parlamentar nu si-o insuseste (propunerea CSM -n.red.), nu o putem cuprinde aici pentru ca am face ca intreaga lege sa fie supusa controlului constitutionalitatii", a precizat Iordache.Referitor la OUG 92/2018, Calin Popescu Tariceanu a anuntat, luni, ca proiectul pentru aprobarea ordonantei Toader va fi retrimis la comisia speciala pentru a fi discutat un amendament adus de CSM.Presedintele Senatului a precizat ca spera ca raportul sa fie votat in plenul de miercuri al Senatului."Prin scrisoare, presedintele CSM, Simona Marcu, ne solicita sa luam in discutie anumite prevederi care vizeaza personalul de la cabinetul membrilor CSM.Avand in vedere ca Comisia comuna ca Senatului si Camerei Deputatilor pentru reforma Legilor Justitiei deja a adoptat raportul care urma sa intre miercuri pe ordinea de zi a Senatului, am hotarat sa trimitem aceasta solicitare catre comisie. Astazi (luni - n.red.) la plen vom pune pe ordinea de zi dezbaterea ordonantei si vom cere retrimiterea ei la comisia condusa de Florin Iordache, astfel incat sa putem dezbate si hotari asupra solicitarii CSM.Avem totala disponibilitate pe orice solicitare ce vine pe aceste legi pentru a nu se mai comenta ca legile sunt puse pe repede inainte, ca nu exista dezbatere. Chiar o intoarcem de la Senat la comisie si miercuri speram sa obtinem raportul comisiei astfel incat sa poata intra in dezbaterea plenului", a declarat Calin Popescu Tariceanu, dupa sedinta de luni a Biroului Permanent al Senatului.Amendamentul propus de CSM pentru modificarea Legii 317/2004 prin OUG 92/2018 prevede urmatoarele:"Durata mandatului membrilor alesi, judecatori si procurori si reprezentanti ai societatii civile, ai CSM este de sase ani, fara posibilitatea reinvestirii, beneficiind de aceleasi drepturi si obligatii.Membrii CSM desfasoara activitate permanenta si nenormata si au calitatea de demnitar.Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea ne. 760/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator. In cadrul cabinetului membrului Consiliului pot fi prevazute si posturi de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor.Pe aceste posturi pot fi detasati si judecatori sau procurori, la solicitarea membrului in subordinea caruia este organizat cabinetul, care beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru judecatorii si procurorii detasati. Directorul de cabinet si consilierii care nu au calitatea de personal de specialitate jurifica asimilat judecatorilor si procurorilor beneficiaza de drepturile salariale prevazute de lege pentru consilierii presedintelui CSM".