Consilierii de probatiune din Capitala si din 7 judete au intrat in greva generala

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, au intrat in greva consilierii de probatiune din Bucuresti si judetele Arad, Brasov, Cluj, Galati, Ilfov, Timis si Vrancea.De asemenea, consilierii de probatiune din alte 12 judete intentioneaza sa declanseze greva generala in cursul zilelor de joi sau vineri. Joi au anuntat greva judetele Alba, Botosani, Dambovita, Harghita, Maramures, Satu Mare si Salaj, iar vineri - Arges, Bistrita-Nasaud, Iasi, Mures si Teleorman."Consilierii de probatiune protesteaza astfel fata de nerezolvarea problemelor de natura salariala pe care le-au semnalat in ultimii ani catre conducerea Directiei Nationale de Probatiune (DNP), respectiv a Ministerului Justitiei (MJ), si care s-au acumulat in timp, culminand cu calculul incorect al salariilor tuturor angajatilor din sistemul de probatiune incepand cu luna ianuarie 2018, odata cu intrarea in vigoare a noii Legi cadru de salarizare unitara in sistemul bugetar.La nivel declarativ, responsabilii din DNP si MJ au recunoscut toate problemele semnalate de consilierii de probatiune, dar pana in prezent nu au luat masuri pentru solutionarea acestora. Numeroasele incercari ale angajatilor de a obtine rezolvarea acestor probleme pe calea dialogului au esuat si au condus in cele din urma la decizia acestora de a intra in greva", se arata intr-un comunicat al consilierilor de probatiune din Bucuresti.Consilierii din cadrul SP Bucuresti aflati in greva solicita conducerii DNP si a MJ sa procedeze de indata la:- calcularea corecta a salariilor conform formulei de calcul stabilita de Legea cadru de salarizare unitara in sectorul bugetar si confirmata de Ministerul Muncii;- plata efectiva a sumelor de bani rezultate din calcularea incorecta a salariilor, in baza unei formule de calcul eronate, din luna ianuarie 2018 pana in prezent;- elaborarea si emiterea Ordinului Ministrului Justitiei (OMJ) comun si calcularea imediata a salariului avand la baza Valoarea de Referinta Sectoriala (VRS) de 463,5 lei, conform adresei emise de ministrul Justitiei in luna mai 2018, in vederea emiterii OMJ individuale cu VRS 463,5 lei;- plata efectiva a drepturilor salariale in conformitate cu OMJ individuale; aducerea la indeplinire a OMJ 542/05.02.2018 prin plata efectiva a drepturilor salariale restante pentru perioada decembrie 2016 - noiembrie 2017;- punerea in executare a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate in favoarea consilierilor de probatiune.Pe perioada grevei, angajatii Serviciului de Probatiune Bucuresti anunta ca vor respecta legislatia in vigoare si vor asigura serviciile esentiale aflate in sarcina institutiei, reprezentand cel putin o treime din activitatea normala.In conformitate cu art. 59 din Legea 123/2006 privind statutul personalului de probatiune, consilierii din cadrul SP Bucuresti vor asigura, in timpul grevei, "participarea serviciului la sedintele de judecata la care a fost citat, intocmirea la termen a referatelor de evaluare pentru inculpati, precum si rezolvarea altor sarcini considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de catre organele judiciare."