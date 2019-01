Criminalul de la Medias ar fi fost in continuare in puscarie daca nu castiga 408 zile in baza recursului compensatoriu

(din care 408 zile ca beneficiu conform Legii nr. 169/2017)

Detaliile stau in motivarea deciziei de eliberare conditionate in cazul condamnarii la 13 ani de inchisoare pentru omor. Marius Rusu este cel care a lovit victima cu cutitul, potrivit comunicatului politistilor.Pentru a putea fi eliberat conditionat, Rusu trebuia sa execute minim 3/4 din pedeapsa pe care a inceput-o in august 2008. Fractia a fost realizata doar cu zilele castigate in baza Legii 169/2017 a recursului compensatoriu, potrivit sentintei din mai 2018."Din pedeapsa aplicata, echivalenta cu 4.748 zile, condamnatul a executat efectiv 3.946 zile ceea ce reprezinta 3/4 parte, iar prin adaugarea zilelor castigate prin munca prestata de 96 zile el a executat 3/4 parte din pedeapsa la care a fost condamnat.Considerand ca din cuprinsul procesului verbal rezulta ca susnumitul in timpul executarii pedepsei a avut o comportare foarte buna, fiind disciplinat, dand prin aceasta dovezi temeinice de indreptare.Astfel fiind si intrucat in speta sunt indeplinite conditiile prev. de art. 6 C.p. rap. la art. 59 C .p.,", se arata in motivare.Potrivit deciziei, inclusiv procurorul a pus concluzii pentru liberare. "Reprezentanta parchetului a pus concluzii de admiterea cererii si acordarea liberarii conditionate a condamnatului, avand in vedere inscrisurile aflate la dosar", se arata in decizie.Trei barbati au fost retinuti dupa crima de la Medias, judetul Sibiu, doi dintre acestia fiind eliberati in baza recursului compensatoriu. Doi dintre suspecti sunt cercetati pentru omor, iar unul pentru loviri si alte violente.I.S.