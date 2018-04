CSM a admis plangerea lui Tudorel Toader privind incalcarea independentei Justitiei cu afirmatiile despre Dosarul Belina

Ziare.

com

"Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat admiterea plangerii prealabile formulate de domnul Tudorel Toader, ministrul justitiei, privind revocarea Hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1472/19.12.2017. (majoritate: 9 voturi Admitere; 5 voturi Respingere, 1 Abtinere: domnul Tudorel Toader, ministrul justitiei) ", se arata in decizia de joi a CSM.Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii in 26 septembrie 2017 sa analizeze daca afirmatiile ministrului Justitiei Tudorel Toader - privind ancheta in Dosarul Belina - conform carora procurorii nu pot verifica legalitatea hotararilor de guvern sunt de natura sa afecteze independenta sistemului judiciar, considerand ca ministrul a indus in opinia publica ideea ca activitatea procurorilor nu se desfasoara in limitele cadrului legal.In 19 decembrie 2017, plenul CSM a admis cererea de aparare a independentei sistemului judiciar formulata de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie cu 9 voturi "pentru" si 7 "impotriva"."Limita limbajului politic utilizat de ministrul Justitiei a fost in mod cert depasita atunci cand sugereaza ideea ca procurorii DNA nu investigheaza fapte ce reprezinta incalcari ale legii penale", se arata in hotararea CSM, care mai aprecia ca astfel de afirmatii au ca efect deformarea opiniei publice cu privire la functionarea sistemului judiciar.La acel moment Toader, a calificat hotararea CSM drept una emotionala.Ulterior a anuntat ca ia in calcul sa sesizeze instanta de contencios administrativ pentru a verifica legalitatea deciziei Consiliului Superior al Magistraturii.