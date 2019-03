CSM a dat vot negativ proiectului lui Tudorel Toader de modificare a OUG 7. Lazar sustine ca trebuie abrogata integral aceasta ordonanta

Lazar: Abrogarea integrala!

"Motivarea este in sensul mentinerii pozitiei consecvente a Consiliului, in acord cu hotararea anterioara a plenului si cu propunerea anterioara a CSM, de a abrogare a tuturor dispozitiilor care exced propunerilor formulate de Consiliu," este punctul de vedere al CSM.Decizia a fost luata in unanimitate de plenul CSM, in contextul in care Tudorel Toader nu a fost prezent la aceasta sedinta.La iesirea din sediul CSM, procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca se impune abrogarea in totalitate a OUG 7/2019 de modificare a Legilor Justitiei."Nu ar trebui sa discutam despre compromisuri, ci despre abrogarea integrala a unei ordonante vatamatoare pentru Justitia romana, precum si despre asumarea raspunderii in legatura cu o conduita care in niciun caz nu poate fi caracterizata ca fiind de cooperare loiala cu institutiile Justitiei, din pacate.Am auzit de atatea ori in spatiul public discutandu-se despre cooperarea loiala a institutiilor statului roman conform exigentelor Constitutiei Romaniei. Din pacate, este o distanta mare de la discutie la practica. Nu am dori sa avem blocata Justitia, nu as dori sa fac aici o analiza mai altfel decat analiza pe care o puteti vedea pe site-ul Ministerului Public", a spus Lazar.Aceasta propunere de avizare negativa a fost luata anterior si de Comisia nr.1 - Legislatie si cooperare interinstitutionala din cadrul CSM. Membrii acestei Comisii au votat in unanimitate impotriva proiectului de OUG propus de Tudorel Toader, de modificare a OUG 7/2019.Motivele au fost explicate: atunci cand a fost redactat acest proiect, nu s-a tinut cont de opiniile exprimate de CSM, care s-au conturat intr-un mandat dat presedintelui Lia Savonea.Acest mandat continea abrogarea totala a prevederilor controversate, nu numai abrogarea partiala a unor articole, asa cum a decis Tudorel Toader.Membrii CSM s-au reunit in plen, in 25 februarie, pentru a dezbate consecintele OUG 7 si masurile pe care sa le ia."Cu majoritate categorica, s-a decis sa fie solicitata abrogarea dispozitiilor din ordonanta de urgenta care nu erau propuse de Consiliu. Totodata, fata de invitatia formulata de premierul Romaniei, dna Viorica Dancila, s-a decis ca eu, in calitate de presedinte, sa particip la aceasta intalnire", a explicat Savonea. Ea a precizat ca la discutiile de la Guvern a sustinut pozitia CSM, exclusiv in limitele mandatului care i-a fost conferit.