Sef nou la DNA: Adina Florea va fi audiata peste 3 saptamani. Procurorul general anunta ca se fac verificari la Constanta - UPDATE

Propunerea ministrului Justitiei a fost inaintata joi Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, pentru obtinerea avizului acestei institutii. Avizul este unul consultativ.Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justitiei inainteaza propunerea presedintelui, in vederea numirii in functia de conducere.Intrebat cum vede propunerea lui Tudorel Toader, pentru postul de procuror-sef DNA, Augustin Lazar a arata ca este o procedura in curs si nu vrea sa comenteze, pentru a nu influenta aceasta procedura. Declaratiile au fost facute inaintea inceperii sedintei CSM.Procurorul general al Romania a confirmat astazi ca, unde Adina Florea ocupa functia de procuror general adjunct, in cazul publicarii protocolului SRI - PICCJ de catre Darius Valcov."Exista o verificare in curs la Parchetul Curtii de Apel Constanta", a declarat Augustin Lazar, fara a face alte declaratii.O echipa a Parchetului General a fost zilele trecute in control la Parchetul Curtii de Apel Constanta, din seiful caruia ar fi disparut protocolul. Verificarile s-au facut in dosarul sustragerii protocolului secret SRI-DNA, potrivit G4media.Procurorii de la Parchetul General s-au autosesizat si au deschis un dosar penal dupa ce Darius Valcov a publicat protocolul secret semnat de Ministerul Public si SRI. Dosarul a fost deschis pentru incalcarea articolului 305 din Codul Penal ce vizeaza neglijenta in pastrarea informatiilor.Adina Florea este procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta. Timp de mai multi ani, ea a condus Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, ulterior ocupand si functia de procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta.