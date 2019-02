Cum a ajuns Tudorel Toader la "sinecuri" de pe urma carora incaseaza 57.000 de lei lunar

in baza unei decizii CCR date in perioada in care acesta era judecator la CCR.

Din ce se compun veniturile ministrului

Sursa: Declaratia de avere din iunie 2018

Cum a obtinut pensia de magistrat

trei judecatori CCR aveau procese pe rolul instantelor in care se judecau cu Casele de Pensii

Unanimitatea de la CCR

Toader castiga fara probleme

instanta a dat castig de cauza actualului ministru in baza... deciziei CCR.

Discutiile despre veniturile incasate de Tudorel Toader au revenit in spatiul public in contextul in care doua organizatii sindicale din penitenciare si politie, impreuna cu pensionarii militari, au anuntat proteste, pe 7 si 8 februarie, in timpul Reuniunii Consiliului JAI de la Bucuresti.In replica, ministrul a amenintat, luni, ca o sa faca publice salariile incasate de lucratorii din penitenciare. Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor i-a luat-o insa inainte si marti dimineata au dezvaluit ca: "Tudorel Toader incaseaza lunar de la Stat cate 57.000 de lei sub forma de salarii si pensii" sau, altfel spus, ca "acesta incaseaza din diverse sinecuri peste 57.000 de lei lunar".Potrivit ultimei declaratii de avere, din iunie 2018, Tudorel Toader a incasat in 2017 venituri de 327.176 de lei din pensii. Aproximativ 27.000 de lei/luna.Veniturile din pensii ale ministrului sunt insa bine rotunjite de castigurile din alte activitati.Astfel, Tudorel Toader a consemnat in declaratia de avere alte venituri, in valoare totala de circa 360.000 de lei, circa 30.000 de lei/luna., salariul de ministru;, salariul de profesor la Universitatea "Al. Ioan Cuza" Iasi;, indemnizatia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.Sursa: Declaratia de avere din iunie 2018Interesant este modul in care Tudorel Toader a reusit sa obtina o pensie de magistrat de Inalta Curte. Totul s-a facut in baza unei decizii a Curtii Constitutionale data in martie 2016.Asta in contextul in caresi cereau recunoasterea vechimii de judecator CCR in calculul vechimii in magistratura.se judeca cu Casa Judeteana de Pensii Iasi lase judeca cu Casa Judeteana de Pensii Cluj lase judeca cu Casa Teritoriala de Pensii Iasi si cu Casa Nationala de Pensii laJudecatorii CCR au votat atunci, cu unanimitate de voturi, admiterea exceptiei ridicate de judecatorul Mona Pivniceru privind asimilarea mandatului de membru al CCR cu cel de magistrat de la instantele judecatoresti in ceea ce priveste pensia speciala.Mona Pivniceru nu a participat la sedinta CCR, insa Toader si Morar nu s-au abtinut si amandoi au votat pentru admiterea exceptiei, deci in favoarea propriilor procese si a propriilor pensii speciale.Decizia CCR 262/2016 poate fi citita integral pe site-ul Curtii Constitutionale. Bineinteles ca deznodamantul procesului nu este greu de intuit. Potrivit hotararii date in cazul lui Tudorel Toader, analizata de Ziare.com,Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 262/05.05.2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 385/20.05.2016, obligatorie pentru instante conform disp. art. 31 din Legea 47/1992 s-a statuat ca dispozitiile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 sunt constitutionale in masura in care notiunea de "judecator" din cuprinsul acestora include si judecatorul Curtii Constitutionale, arata magistratii.Trebuie spus ca in cazul lui Toader, initial casa de pensii a respins acordarea pensiei de serviciu. In baza hotararii CCR, instanta a motivat ca deciziile casei de pensii au fost emise incorect si ca Toader este indreptatit sa primeasca pensie de serviciu."Curtea de Apel constata ca prima instanta a retinut corect incidenta in cauza a dispozitiilor art. 82 alin. 2 din Legea 303/2004, contestatorul fiind indreptatita la acordarea pensie de serviciu, in conditiile in care prin Decizia nr. 262/05 mai 2016 Curtea Constitutionala a decis ca", au motivat judecatorii.