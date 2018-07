Cum a scapat de puscarie unul dintre violatorii de la Vaslui si gratie legii lui Toader

Ce spun judecatorii

Ce este Legea recursului compensatoriu

Cazul de la Vaslui

Ziare.

com

Ionut Bogdan Boicu fusese condamnat, in 2015, la 6 ani si 6 luni de inchisoare pentru viol si a executat pedeapsa in regim semideschis, potrivit motivarii deciziei de eliberare. Judecatoria Vaslui a admis solicitarea acestuia pe 12 iunie 2018, iar procurorii nu au contestat-o.Pentru a putea fi eliberat conditionat,El a fost insa eliberat dupa ce a executat efectiv 995 de zile, la data de 7 mai 2018.Tanarul a beneficiat de mai multe zile castigate:In plus, Ionut Bogdan Boicu a platit fetei violate suma de 10.000 de lei, partea sa de despagubire, asa cum stabilise instanta. In total, cei 7 tineri au fost obligati la plata a 70.000 de lei daune morale.Potrivit deciziei Judecatoriei Vaslui, Boicu a executat fractia sa de pedeapsa si a avut in penitenciar un comportament constant pozitiv."Nu a fost sanctionat disciplinar. A fost recompensat de 17 ori (de 15 ori cu suplimentarea dreptului la pachet si vizita si de 2 ori cu permisiunea de iesire din penitenciar pentru o zi) . A fost implicat activ si responsabil in activitati practice si a beneficiat de 145 zile considerate castig. S-a implicat consecvent in 62 activitati/programe educationale. A abandonat, din motive subiective, doua activitati educationale.In domeniul asistentei psihosociale a fost selectat si a participat la o singura activitate psihologica de grup", arata Judecatoria Vaslui."Instanta are convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate", a fost concluzia magistratilor.Legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare la 19 octombrie 2017 si, potrivit acesteia, detinutii care au stat in conditii improprii beneficiaza de sase zile libere la fiecare 30 de zile executate.Aplicarea Legii recursului compensatoriu reprezinta, practic, o "gratiere mascata", care va incuraja infractorii, sustinea anul trecut liderul sindicatul Equitas din Penitenciarul de femei Targsor, Adrian Grigoroiu. Societatea civila, sindicalistii din penitenciare si mai multi magistrati au criticat aceasta initiativa.Pe de alta parte, Tudorel Toader a sustinut intrarea in vigoare a legii. Doi dintre cei 7 tineri din acest caz au fost deja liberati conditionat in luna iunie 2018: Ionut Bogdan Boicu si Alin Dumitru Rotaru.In 10 noiembrie 2014, sapte tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 27 de ani, din localitatea vasluiana Valeni, au sechestrat si violat o fata de 18 ani. Racolata de catre doi dintre ei dintr-o statie de autobuz, victima a fost dusa pe un camp din apropierea localitatii Valeni, unde a fost abuzata sexual, timp de mai multe ore, de catre cei sapte.Ulterior, fata a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Pentru aceasta fapta, cei sapte tineri au fost condamnati definitiv in noiembrie 2015 la pedepse cuprinse intre sase si zece ani de inchisoare.I.S.