Cum il ameninta Florin Iordache pe Tudorel Toader, daca nu livreaza ceea ce s-a convenit UPDATE

UPDATE:

Ziare.

com

Deputatul PSD Florin Iordache l-a somat, marti, in plenul Camerei, pe Tudorel Toader, sa spuna cand da ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale si pentru revizuirea sentintelor date de completurile de 5 judecatori.Apoi i-a spus franc ca, in PSD, atunci cand ai gresit demisionezi sau esti remaniat."OUG 7 - sunt chestiuni care pot fi criticate e vorba de articolul care vizeaza separarea carierelor. dle ministru, cred ca separarea carierelor este un lucru pe care noi l-am castigat in Parlament. Dvs. ati venit si ne-ati prezentat un proiect si apoi ati trimis-o tot timpul pe dna secretar Mariana Mot. Cred ca un lucru castigat al legii 303 este tocmai separarea carierelor. (...) Si pot sa inteleg protestul pe care judecatorii l-au avut atunci cand ati venit dvs. cu articolul 54", a spus Iordache.El i-a cerut ministrului sa spuna cand da OUG pe codurile penale."Eu si colegii mei din PSD am luat voturi sa fim la putere si sa indeplinim ceea ce am promis. Noi am promis o justitie in slujba cetateanului, o justitie astfel incat sa nu mai existe abuzuri in justitie, dle ministru. Cred ca dvs si noi avem o decizie de cel putin 2 luni de zile in care am stabilit ca cel putin articolele declarate const privind CP si CPP si decizia cu completurile de 5. Aveti obligatia dle ministru sa ne spuneti cand dati aceasta ordonanta", a afirmat Iordache."Anumite clarificari trebuie facute, pentru ca domnule ministru am inteles ca tot ceea ce s-a facut bine ati facut dvs., iar ceea ce s-a facut rau s-a facut in Parlament. (...) Dle ministru, nu intamplator putem asculta si opozitia, ca in luarile de cuvant si ei au spus lucruri bune.Luati exemplul dnei prim-ministru Viorica Dancila. Prin consultare si cu asezare la masa a tuturor putem avea niste legi mai bune, dle prim-ministru. (...) Si in incheiere, stimati colegi, nu va bazati pe noi pentru a trece aceasta motiune simpla. in PSD sunt doua chestiuni foarte clare: atunci cand consideri ca ai gresit, iti dai demisia din functia de ministru sau exista posibilitatea remanierii", a mai declarat Florin Iordache.Imediat dupa motiune, a venit si replica lui Tudorel Toader.Intrebat despre declaratia lui Florin Iordache, potrivit careia, in PSD, daca ai gresit "demisionezi sau esti remaniat", Toader a spus:"A zis ca la noi in partid exista... adica la dansii in partid, dar sunt mai multi acolo. Is mai multi, nu e numai el. S-au facut doi ani de cand sunt ministru. Este o experienta interesanta, am valorificat cunostintele pe care le-am dobandit ca judecator constitutional, am indeplinit obligatiile de ministru cu buna credinta".