Judecatorul Cristi Danilet: Ministrul Justitiei face presiuni asupra judecatorilor si induce opinia publica in eroare

Danilet spune ca este interzis ministrului Justitiei sa comenteze cauze care nu sunt solutionate definitiv. In opinia sa, Tudorel Toader face o presiune asupra judecatorilor din apel sa mentina solutiile date de judecatori in prima instanta."Ministrul face o declaratie hazardata, dupa parerea mea, cu mult prea multa usurinta si se aliaza in acest fel cu toti politicienii care in ultima vreme incearca sa atace Justitia si sa tinteasca personal asupra unor judecatori sau procurori.Sunt multe dintre cazurile incepute de catre procurori care nu pot fi finalizate cu o solutie de condamnare.Nu trebuie sa se nasca in opinia publica aceasta idee ca o persoana, odata trimisa in judecata, ar trebui condamnata sau ca o persoana odata arestata ar trebui condamnata cu executare in penitenciar. (...) Uneori, situatia de fapt se schimba radical: in prima instanta, fata de momentul urmaririi penale sau in apel fata de momentul primei instante. Nu stiu ce vrea sa urmareasca ministrul cu aceasta propunere. Este de-a dreptul periculoasa, asa o consider", a spus Cristi Danilet.Tudorel Toader a declarat, marti, ca ar trebui realizata o evidenta cu persoanele arestate si ulterior achitate. In opinia ministrului, ar trebui cunoscute si numele procurorilor.Declaratiile au fost facute in contextul unor achitari recente in prima instanta. E vorba de fostul premier Victor Ponta si de fostul judecator CCR Toni Grebla.