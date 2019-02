De ce CJUE judeca in procedura accelerata vulnerabilitatile reclamate in cazul Sectiei de investigare a magistratilor

Vulnerabilitatile

"Modificarile sunt nocive"

"Au ignorat Comisia de la Venetia"

permite redirectionarea a zeci de dosare de mare coruptie, aflate pe rolul Directiei Nationale Anticoruptie, prin simpla formulare a unor plangeri fictive impotriva unui magistrat, desfiintand pur si simplu o parte insemnata din activitatea DNA, apreciata constant de Rapoartele MCV

15 procurori, mii de dosare

Dosarele, preluate

De ce in procedura accelerata

Ziare.

com

Cauza C-127/19 - Asociatia "Forumul Judecatorilor Din Romania" (FJR) si Asociatia Miscarea Pentru Apararea Statutului Procurorilor (AMASP) a fost inregistrata la CJUE, potrivit portalului instantei europene. Asta in contextul in care instanta de la Pitesti a decis ca CJUE trebuie sa pronunte o decizie in procedura accelerata.Detalii despre toate intrebarile puse CJUE in articolul: Inca o instanta din Romania sesiseaza Curtea de Justitie a UE pentru a stabili rolul MCV si situatia Sectiei de investigare a magistratilor Acesta este cel de-al doilea dosar din Romania care priveste situatia justitiei din tara noastra. Primul caz a ajuns pe rolul instantei europene la inceputul acestei luni, in urma unei sesizari a Tribunalului Olt. Este vorba de cauza C-83/19- Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania".Magistratii Curtii de Apel Pitesti au motivat intrebarile adresate instantei europene. Potrivit acestora, Grupul Statelor impotriva Coruptiei, organism al Consiliului Europei (GRECO), Comisia de la Venetia si raportul Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare au subliniat anumite vulnerabilitati, in privinta infiintarii unei sectii de anchetare a magistratilor, sub mai multe aspecte, "."Asta in contextul in care aceasta sectie functioneaza in baza modificarilor legislative intervenite la 20 iulie 2018, prin modificarea Legilor Justitiei, si a unor acte de legislatie secundara, emise de Consilul Superior al Magistraturii. Este vorba de deciziiile CSM prin care au fost numiti in functie procurorii sectiei si sefii acestora."In masura in care MCV si raportul intocmit in cadrul acestui mecanism ar da nastere in sarcina statului a unor obligatii de conformare, o atare obligatie ar incumba nu numai autoritatii legislative a statului, care adopta legislatia primara, ci si organelor administrative (in speta Consiliul Superior al Magistraturii, care adopta legislatia secundara), precum si instantei de judecata", motiveaza Curtea de Apel Pitesti.Curtea de Apel Pitesti citeaza din solicitarea Forumului Judecatorilor din Romania de trimitere a cazului la CJUE.Potrivit reclamantilor, FJR si AMASP, Guvernul si Parlamentul trebuiau sa tina cont de avizul Comisiei de la Venetia cand au legiferat infiintarea acestei sectii."Reclamantele sustin ca modificarile aduse Legii 304/2004 (privind organizarea judiciara- n.red.), criticate de Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia) si de GRECO, sunt extrem de nocive pentru magistratura, considerand necesar sa fie amanata sau suspendata aplicarea dispozitiilor in cauza, pana la data revizuirii lor totale, ori, dupa caz, abrogarea acelor prevederi care sunt in vigoare.In opinia acestora, puterea legislativa si puterea executiva din Romania trebuie sa tina seama de avizul emis la 13 iulie 2018 de Comisia de la Venetia care este lamuritor pentru respectarea standardelor statului de drept in Romania, in foarte multe aspecte referitoare la modificarile aduse Legilor Justitiei, care pun in grav pericol independenta Justitiei si parcursul statului roman in cadrul Uniunii Europene si al Consiliului Europei, asa cum au constatat anterior si Comisia Europeana si GRECO."Prin Avizul nr.934 din 13 iulie 2018. CDLPK2018)007, Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia) a sugerat reconsiderarea infiintarii unei sectii speciale pentru anchetarea magistratilor (ca alternativa, s-a propus folosirea unor procurori specializati, simultan cu masuri de salvgardare procedurale eficiente), arata Curtea de Apel Pitesti."Reclamantele sustin ca infiintarea Sectiei speciale pentru cercetarea infractiunilor din justitie din cadrul PICCJ", se mai arata in actele trimise la CJUE.a descris un astfel de caz in aceasta saptamana. SIIJ a solicitat de trei ori de la DNA sa preia ancheta in dosarul Tel Drum, care-l viza pe liderul PSD, Liviu Dragnea.Potrivit documentelor depuse de FJR, anual se inregistreaza mii de sesizari fictive impotriva magistratilor, in care trebuie efectuat un minim de ancheta.In aceasta situatie este evident ca acei 15 procurori care sunt alocati noii sectii vor fi depasiti de volumul de activitate.Anterior, aceste sesizari erau cercetate de un numar de peste 150 de procurori din cadrul a 19 unitati de parchet (PCA, PICCJ, DIICOT si DNA)."Mai mult decat atat, aceasta noua sectie va urmari infractiunile chiar daca sunt implicate alte persoane, impreuna cu magistratii (de exemplu, functionari publici, oficiali alesi, oameni de afaceri etc), in conformitate cu formularea amendamentelor propuse la articolul 881 alineatul 11 din Legea nr. 304/2004 (privind organizarea judiciara - n.red.) ", se arata in motivare.Dupa cum au aratat multi, aceasta ar putea conduce la conflicte de competenta cu parchetele specializate existente (DNA, DIICOT, parchetele militare), chiar daca autoritatile amintesc ca astfel de conflicte sunt in mod normal solutionate de procurorul general."Mai important, exista si temeri ca aceasta sectie, deoarece ar intra automat in competenta noii sectii (situatie in care ar trebui sa se ia o decizie de disjungere a cauzei conform normelor generale de procedura penala in materia conexarii/disjungerii cauzelor, pentru ca aceasta sa ramana la procurorii competenti initial) ", mai arata FJR, potrivit motivarii Curtii de Apel Pitesti.Instanta a explicat de ce a solicitat judecarea cazului in procedura accelerata.", explica magistratii.