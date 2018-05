Declaratiile lui Toader i-au indignat pe procurorii din Brasov: Amintesc de tribunalele populare naziste!

Reactia la adresa lui Toader

Solicitarile procurorilor de la Parchetul Judecatoriei Brasov:

Magistratii s-au intrunit astazi pentru a discuta situatia sistemului judiciar prin prisma modificarilor legislative in desfasurare.In unanimitate, procurorii au formulat opt solicitari, printre acestea: in cazul Legilor Justitiei, Curtea Constitutionala sa astepte avizul Comisiei de la Venetia si sa fie respectate recomandarile GRECO, sa fie sesizata Comisia de la Venetia in cazul modificarilor la Codurile Penale, in Parlament sa aiba loc o dezbatere reala si sa se tina cont de avizele negative emise de CSM si delimitarea fata de Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR).Procurorii mai cer sesizarea CSM in cazul declaratiilor facute de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dupa ce acesta a facut mai multe afirmati legate de magistrati "abuzivi"."Consideratiile facute de acesta in spatiul public fiind inacceptabile intr-un stat de drept, ..., reprezentand o grava ingerinta in actul de justitie, amintind mai degraba de notiunea dedecat de un stat european", arata procurorii."Sondergericht" sunt curti speciale de judecata introduse de national-socialistii germani dupa preluarea puterii din 1933. Primele astfel de instante au fost infintate in 1934 si se ocupau de cazuri de tradare in legatura cu activitatea politica.1.pana la emiterea avizului Comisiei de la Venetia, organism al Uniunii Europene; in conformitate cu principiile statuate de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauzele Costa c. Enel (C-6/64), Kreil (C-285/98) si Simmenthal (C-106/77), dreptul Uniunii Europene se aplica cu prioritate in fata dreptului national, chiar si in fata Constitutiei.2.In conformitate cu prevederile art.11 si art.20 din Constitutia Romaniei, Tratatele internationale la care Romania este parte sunt obligatorii si se aplica cu prioritate, in fata normelor legale interne, astfel ca implicit si recomandarilre GRECO sunt obligatorii pentru legiuitorul roman.3.si suspendarea oricaror dezbateri pana la emiterea avizului consultativ de catre Comisia de la Venetia;4. Dupa emiterea avizului de catre Comisia de la Venetia atat cu privire la Legile Justitiei, cat si la modificarile Codului Penal si Codului de Procedura Penala,, iar dezbaterile sa aiba un caracter efectiv, in care fiecare text legal sa fie discutat, analizat pe larg, nu in bloc, experienta anterioara a procedurilor legislative privind Legile Justitiei care au fost constatate neconstitutionale de doua ori, fiind edificatoare cu privire la efectele negative pe care le are adoptarea unor texte legale in graba si cu nesocotirea opiniei specialistilor in drept si a practicienilor.5.pana in prezent, cat si a opozitiei manifestate de majoritatea instantelor si parchetelor in Adunarile Generale, cat si in memoriul celor 4.000 de magistrati.6., ideile exprimate de persoane din conducerea acestor asociatii reprezentand opinii personale, nicidecum opinia majoritara a corpului magistratilor.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov sustin demersurile intreprinse de Asociatia Procurorilor din Romania si de Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, intrucat acestea converg cu opiniile si punctele de vedere ale procurorilor din aceasta unitate de parchet.7. Referitor la pozitiile publice exprimate recent de ministrul Justitiei, domnul Tudorel Toader, cu privire la solutiile de achitare din sistemul judiciar, aducem la cunostinta opiniei publice ca, aceste atributii revenind in exclusivitate organelor judiciare, respectiv CSM, consideratiile facute de acesta in spatiul public fiind inacceptabile intr-un stat de drept, solicitarea unor liste de magistrati considerati de ministru abuzivi doar pentru ca unele dosare s-au soldat cu o solutie de achitare (solutie absolut normala intr-un sistem de drept democratic, indicele achitarilor in UE fiind de 25%, cu mult peste procentajul din Romania), reprezentand o grava ingerinta in actul de justitie, amintind mai degraba de notiunea de "sondergericht" decat de un stat european, in care domnia dreptului este unul din principiile fundamentale ale functionarii societatii.8. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, pornind de la prezumtia absoluta ca toti magistratii comit abuzuri, precum si fata de numeroasele texte legislative care se propun a fi introduse si care reglementeaza o serie de infractiuni noi destinate exclusiv magistratilor, in conditiile in care Codul Penal contine deja o serie de infractiuni care sa poata fi retinute in cazul incalcarii legii de catre magistrati.Apreciem ca astfel de infractiuni, precum si redefinirea notiunii de eroare judiciara prin atribuirea unui caracter penal celei mai mici culpe profesionale, reprezinta o incercare inacceptabila de intimidare a corpului magistratilor, o premiera legislativa absoluta, astfel de dispozitii legale fiind de neconceput in sistemele de drept ale statelor democratice, bazate pe suprematia legii si pe independenta totala a sistemului judiciar."Mentionam ca legislatia romana contine deja prevederi referitoare la raspunderea magistratilor atat civila, disciplinara cat si penala, aceste texte fiind in acord cu standardele europene in materie, Rapoartele MCV facute de Comisia Europeana nefacand vreo mentiune cu privire la insuficienta ori neconformitatea cadrului legislativ cu privire la acest aspect", conchid procurorii.I.S.