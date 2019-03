Deputatii dezbat, marti, motiunea simpla impotriva lui Tudorel Toader. Ce mesaj a transmis Dragnea

Ziare.

com

Votul va fi dat miercuri."Este ministrul care a facut un rau enorm Romaniei, atat in ceea ce priveste functionarea sistemului judiciar, cat si in ceea ce priveste imaginea Romaniei in strainatate. Tudorel Toader a actionat ca un luptator impotriva intereselor Romaniei in plan extern.Din nefericire, aceasta obsesie bolnavicioasa pe care a imprumutat-o de la seful PSD, Liviu Dragnea, de a carota si de a asmuti institutiile impotriva fostului procuror-sef DNA Laura Codruta Kovesi, tot acest comportament s-a transformat intr-un factor de agresiune vizibila impotriva Romaniei. A facut un rau urias Romaniei, nu unui om, nu unei institutii.Prin tot ceea ce a savarsit Tudorel Toader in ultima perioada practic s-a intors impotriva tarii sale. El trebuie sa plateasca", a declarat, saptamana trecuta, liderul grupului deputatilor PNL, Raluca Turcan. Liviu Dragnea a declarat, intrebat daca motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei Tudorel Toader are sustinerea la vot a grupului PSD, ca "vedem miercuri", insa partidul nu va sustine demersul Opozitiei.Din cauza mai multor demisii din PSD, coalitia PSD-ALDE ar putea pierde majoritatea la Camera Deputatilor. Despre acest subiect Liviu Dragnea spunea, la inceputul lunii februarie, ca majoritatea parlamentara nu se pierde, ea se verifica la vot.Totodata, luni, Tudorel Toader a prezentat un raport, dupa doi ani de activitate la Ministerul Justitiei, document care are 85 de pagini. Acesta a precizat ca raportul pe care l-a intocmit in acest sens nu contine si proiectele de acte normative pe care Ministerul Justitiei le avizeaza deoarece aceste demersuri sunt curente si nu sunt "atasate de ministrul de la un moment dat".