Ministrul Justitiei (nu) si-a dat demisia: Ce poveste ne spune despre sine profesor universitar doctor Tudorel Toader

Comisarul european pentru Justitie si-a exprimat ingrijorarea asupra acestor reforme si a consecintelor lor, in contextul MCV.



Este crucial ca Romania sa intensifice eforturile si sa evite regresele.

Un ministru al Justitiei care confisca si rastoarna un adevar, si pe care fostii lui colegi din Comisia de la Venetia l-au renegat, publicand o opinie asupra Legilor Justitiei, care nu doar ca il invalideaza in functia pe care o detine in guvern, dar il delegitimeaza ca profesionist al dreptului si justitiei - e un titlu lung, dar mai potrivit pentru semnatura pe care Tudorel Toader si-o pune pe documentele oficiale sau pe legitimatiile de presa ale jurnalistilor.Vineri, ministrul Justitiei a fost protagonistul a doua istorii inconfortabile. In metoda impamantenita de comunism, s-a aplecat migalos asupra realitatii care il incurca si a rescris adevarul, eliminand tot ceea ce il incomoda. Inutil sa amintesc ca acest sindrom al corectorului lui Saramago are tonalitati cu adevarat parsive in regimul comunist, cel care a scos din manual monarhia si i-a inradacinat pe romani direct in Cuza.Mai intai, intalnirea cu comisarul european pe Justitie , Vera Jourova, pe care Tudorel Toader ne-a livrat-o in varianta imbunatatita: a fost un dialog bun, s-a vorbit despre Legile Justitiei, iata si fotografiile.Si pentru ca rostul jurnalistului nu este acela de a copia status-uri de Facebook, asa cum multi politicieni si-o doresc - iar aceasta, trebuie spus, e un narav transpartinic - am intrebat la Comisia Europeana care au fost concluziile acestei intalniri de lucru, atat de importante pentru Romania. Desigur, acea Romanie care vrea sa ramana in Europa si sa-si tina in tara, cu granitele aerisite, cetatenii.Deloc suprinzator, Vera Jourova nu are o viziune atat de optimista asupra dialogului avut cu ministrul roman. Iata declaratia primita de la Comisia Europeana:"Comisarul Jourova si ministrul Toader au vorbit despre ultimele evolutii privind reforma legislatiei din justitie, inclusiv despre cea a Codului Penal.Comisarul a insistat asupra luptei contra coruptiei si asupra asigurarii unui sistem de justitie independent, mai ales in contextul viitoarei presedintii UE", a explicat Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, pentruCe i-a dat insa cu adevarat de furca lui Tudorel Toader a fost opinia asumata de Comisia de la Venetia pe mai bine de 30 de pagini , in care se explica de ce Legile Justitiei pastorite in mandatul de ministru al acestuia nu sunt in acord cu principiile democratice ale independentei magistratilor. Si e acolo un paragraf in care membrii Comisiei de la Venetia avertizeaza chiar asupra colegului lor: vorbind despre numirea procurorilor-sef, acestia afirma ca e important ca rolurile Presedintelui si al CSM sa fie intarite, tocmai pentru a balansa puterea ministrului Justitiei.Nu e usor de primit un astfel de afront, mai ales ca aceasta calitate de membru (suspendat) al Comisiei de la Venetia era unul dintre titlurile de lauda ale ministrului roman. Avand la dispozitie solutia onorabila a demisiei, Tudorel Toader a ales sa isi decline responsabilitatea si sa decupeze iarasi povestea, lasand in tablou aceeasi proiectie satisfacatoare de sine. Asa aflam, citindu-i status-urile de pe Facebook, ca ministrul Justitiei ar fi cerut Parlamentului sa afle si punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, inainte de a adopta aceste Legi ale Justitiei care dezonoreaza, ne spune forul european, statutul magistratului.Aceste doua situatii, insa, se pot incadra intr-un proces psihologic putin mai complex, in care iti spui tie insuti, pentru a putea indura constiinta, acele bucati de poveste in care esti de partea buna a lucrurilor. In fond, comisarul european pe Justitie i-a intins mana, a stat la sedinta foto, iar la infamele sedinte din Parlament pe Legile Justitiei nu a participat, el fiind cu un titlu mai sus decat Florin Iordache.Odata ajuns profesor universitar doctor, Tudorel Toader nu s-a mai simtit responsabil sa umple toata aceasta titulatura cu vreo performanta academica. A vrut sa culeaga roadele: respectul vecinilor, privilegiile sociale, recunoasterea politica, fotografiile oficiale.Si pentru asta a acceptat umilirea ultima: sa isi apere seful politic, luandu-se la sfada cu ambasadorul Germaniei, tot pe Facebook, cu ortografia si gramatica neingrijite, in ziua in care Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a absentat de la Receptia de Ziua Frantei.Mandatul politic al guvernului Romaniei se asaza in afara lumii occidentale, cea in care autenticitatea, demnitatea, asumarea nu au nevoie de un titlu academic pe o stampila.