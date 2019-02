DIICOT trece de partea lui Lazar: OUG lui Toader pune Ministerul Public in imposibilitatea de a-si realiza atributiile

Ziare.

"Modificarile aduse Legilor Justitiei contravin arhitecturii institutionale stabilite prin Constitutie si ar pune Ministerul Public in imposibilitatea de a-si realiza atributiile specifice, prevazute de Constitutia Romaniei si legile organice", arata procurorii DIICOT, intr-un comunicat de presa remis miercuriProcurorii DIICOT au decis in unanimitate ralierea si sustinerea punctelor de vedere emise de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de Sectia de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.Decizia a fost luata in cadrul Adunarii Generala a procurorilor DIICOT, din data de 20 februarie 2019. Aceasta Adunare a fost convocata pentru prezentarea Raportului de activitate al Directiei pentru anul 2018, dar s-a decis suplimentarea ordinii de zi, cu emiterea unui punct de vedere asupra modificarilor aduse Legilor Justitiei, prin ordonanta de urgenta a Guvernului, adoptata marti.Si procurorii DNA au dat astazi un comunicat de presa in care critica ordonantele de urgenta adoptate ieri.Amintim ca Guvernul a adoptat, marti, doua ordonante de urgenta in domeniul Justitiei.Pe prima dintre ele, privind procedura de selectie a procurorului european din partea Romaniei, o anuntase premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului.A doua, insa, a fost facuta publica la finalul reuniunii de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Este vorba despre o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legilor Justitiei si a unor regulamente privind admiterea la INM.Astfel, functiile de conducere din cadrul Ministerului Public nu mai pot fi ocupate prin delegare. Pentru functiile de conducere din Ministerul Public, avizul va fi dat de plenul CSM.