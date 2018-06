Dosar penal pentru fiul lui Tudorel Toader, implicat intr-un accident rutier

Ziare.

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi au declarat, miercuri dimineata, ca au intocmit un dosar penal in urma accidentului in care a fost implicat Andrei Toader (21 de ani)."In cauza a fost intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, iar cercetarile continua", a declarat Anca Vijiac, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi.La randul lor, medicii ieseni au spus ca atat fiul lui Tudorel Toader, cat si tanara cu care se afla in masina nu au suferit leziuni grave, ei fiind constienti la prezentarea in spital."Dupa ce a ajuns la Spitalul Sfantul Spiridon, din Iasi, tanarul a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie, pentru investigatii suplimentare privind o trauma de coloana lombara. El a ajuns la spital policontuzionat, dar constient.In ce o priveste pe pasagera de 21 de ani, aceasta avea un traumatism toracic, ramanand internata la Spitalul Sfantul Spiridon. Ea mai avea si un traumatism de picior. In privinta acestei paciente, nu este necesara vreo interventie chirurgicala, ci supraveghere si imobilizare", a declarat prof.univ.dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD Iasi.Aceasta a adaugat ca, in privinta tanarului sofer, medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi vor decide daca este necesara vreo operatie."Pacientul in cauza nu ne permite sa dam publicitatii informatii legate de starea sa de sanatate", a spus dr. Florin Gramada, purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie din Iasi.Totusi, surse medicale afirma ca fiul lui Tudorel Toader va avea nevoie de o interventie chirurgicala, dupa leziunea suferita la coloana lombara.Amintim ca fiul cel mic al ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a ajuns marti dimineata la spital, dupa ce ar fi atipit la volan si masina pe care o conducea a intrat in cateva podete de pe marginea unui drum din judetul Iasi Conform Politiei iesene, Andrei Toader, in varsta de 21 de ani, conducea, in jurul orei 04:00, o masina dinspre Raducaneni spre Iasi, iar, in localitatea Chicerea, a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza oboselii.