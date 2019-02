Doua asociatii de magistrati cer CJUE sa suspende Sectia Adinei Florea si o OUG data de Toader

Precedentul polonez

Dosarele de la CJUE

Ziare.

com

Una din solicitari este de a suspenda activitatea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, cunoscuta ca Sectia pentru investigarea magistratilor, in a carei conducere se afla si Adina Florea, au declarat surse judiciare pentru. Concret este vorba de suspendarea a doua articole din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, care au fost modificate prin Legile Justitiei, promovate de coalitia PSD-ALDE.O alta solicitare vizeaza suspendarea aplicarii OUG 77/2018 prin care sefii Inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru si procurorul Gheorghe Stan, au fost mentinuti in functiile de conducere ca interimari.Este vorba de un act normativ promovat de Tudorel Toader dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a solicitat ca aceasta ordonanta sa intre in vigoare cat mai rapid. El a dat de inteles ca ar fi trebuit sa adopte ordonanta in Guvern fara avizul CSM, ceea ce s-a si intamplat.CJUE a mai pronuntat recent doua astfel de hotarari in cazul Poloniei, explica surse judiciare citate de. De exemplu, in dosarul C-619/18 R, Polonia a fost obligata sa suspende imediat aplicarea unei legi prin care era modificata varsta de pensionare.Prin aceasta prevedere au fost pensionati fortat mai multi judecatori de la Inalta Curte, un fel de epurare mascata. Astfel, CJUE a decis ca toti magistratii polonezi fortati sa se pensioneze sa-si primeasca posturile inapoi.Cererile au fost transmise in cele doua dosare in care judecatorii au sesizat CJUE cu privire la modificarile legislative din Romania si caracterul caracterul recomandarilor din rapoartele MCV.Cele doua cazuri au legatura cu modul in care s-au facut numirile sefilor Inspectiei Judiciare - prin OUG si infiintarea Sectiei de investigare a magistratilor.