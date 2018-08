Dupa ce a dat-o jos pe Kovesi, Toader face alte schimbari radicale la DNA. Ce functii de conducere vizeaza

Functiile cheie

Ministerul a reluat luni procedura de selectie pentru postul de procuror-sef al DNA, dupa ce, in prima faza, Tudorel Toader nu a acceptat niciunul din cei patru candidati. Este vorba de cea mai inalta functie din DNA.Insa Toader a anuntat luni, dupa intalnirea cu procurorul general Augustin Lazar si cu sefii DNA si DIICOT, Anca Jurma si Felix Banila, ca vrea sa demareze procedurile pentru ocuparea tuturor functiilor de conducere din DNA. Este vorba de posturi care sunt ocupate de procurori prin delegare."Am cerut si au fost de acord sa se faca publice posturile vacante. Concluzia cea mai importanta este ca vrem sa punem capat suspiciunilor si intrebarilor legate de delegari - de ce, pana cand, in ce conditii -", a afirmat ministrul Justitiei.Potrivit site-ului Directiei Nationale Anticoruptie , in acest moment 26 de functii sunt ocupate prin delegare. Cele mai importante 3 sunt:- ocupata de Anca Jurma (interimar), din 9 iulie 2018.- ocupata de Gheorghe Popovici, delegat din 21 mai 2018.- ocupata de Danut Volintiru, delegat din 21 mai 2018.Un al patrulea post important de conducere din DNA urmeaza sa se elibereze din septembrie 2018. Este vorba de functia de. In prezent, aceasta este ocupata de procurorul Camelus Paduraru, caruia CSM i-a aprobat solicitarea de a iesi la pensie incepand cu data de 17 septembrie.In aceste cazuri, numirile sunt facute de Klaus Iohannis, la propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu avizul Sectiei pentru procurori din CSM.In cazul celorlalte 23 de posturi, pe care in prezent sunt delegati procurori, numirile se fac de catre Sectia de procurori din CSM, la propunerea sefului DNA. Candidatii trebuie sa sustina un interviu in fata Sectiei de procurori din CSM.Printre posturile de sefi care urmeaza sa fie ocupate sunt cele de la: Serviciul Tehnic - care face filajele si interceptarile, Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze de coruptie, Serviciul de combatere a infractiunilor de coruptie impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, Serviciul de combatere a coruptiei in justitie, Serviciul informatiilor clasificate si de centralizare a datelor privind coruptia, Biroul de combatere a infractiunilor comise in legatura cu achizitiile publice si mai multe posturi de conducere a unor structuri locale - Alba Iulia, Brasov, Timisoara, Bacau, Ploiesti, Iasi, Targu Mures, Oradea si Craiova.Sansele ca un procuror care lucreaza in prezent la DNA sa fie promovat pe o functie sunt insa destul de mici.Toader a respins trei dintre procurorii DNA cu experienta - Marius Iacob, Florentina Mirica si Elena Grecu - cand au candidat la sefia DNA.In acelasi timp, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, crede ca este "sanatos" faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu vrea sa desemneze la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) un procuror care provine din institutie. "E foarte greu sa apreciezi, fara sa plec de la premisa ca toti care sunt din DNA au gresit, ca au procedat incorect, ilegal (...) sa spui ca aleg graul de neghina si il numesc pe cutare pentru ca mi se pare mie ca e de incredere, dupa ce toata structura a fost asa rau pervetita sub conducerea lui Kovesi.Atunci, pentru motive de siguranta, eu cred ca e bine sa fie adus cineva din afara DNA, care nu are niciun fel de legaturi, obligatii cu cei care sunt in momentul de fata in aceasta structura", a declarat Tariceanu in aceasta saptamana.