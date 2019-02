Dupa ce le-a taiat la jumatate salariile, Toader le da banii inapoi IT-ilor din Justitie, dar face si o "uniformizare"

Ziare.

"Exista in sistem o problema a specialistilor in informatica, IT-istii, pentru unii prin Legile Justitiei s-a redus nivelul de salarizare si sigur ca sunt nemultumiti, astfel ca astazi cand vorbim sunt diferente salariale semnificative intre specialistii IT de la Ministerul Public, de la CSM, de la instantele de judecata.Prin urmare,- sigur prin consultare cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Finantelor - dar, pentru ca pe buna dreptate nu-i firesc sa aiba salarii diferite functie de unitatea cu profil juridic la care isi desfasoara activitatea", a spus luni Toader, in declaratia in care a anuntat ca abroga Art 54 din noua OUG controversata pe Justitie Amintim ca saptamana trecutasemnala ca OUG 7/2019, care a scos in strada magistrati din toate colturile tarii, abroga doua articole din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara.Acest lucru are ca efect direct diminuarea salariului specialistilor IT cu un procent de 40-50%. Un specialist IT a explicat atunci pentru Ziare.com ca aceasta reducere este de 40-50% in majoritatea cazurile, dar unii s-ar putea trezi si cu venituri cu 70% mai mici.