Dupa Kovesi si Lazar, a venit si randul lui Tudorel Toader: Va fi evaluat de asociatia VeDemJust. Raportul, in trei saptamani

Ziare.

com

Actiunea reprezinta o premiera, pana in prezent ministrii fiind evaluati doar in cadrul forurilor de conducere ale partidelor din care fac parte. Tudorel Toader nu este membru de partid, fiind sustinut in functie de ALDE."Membrii asociatiei VeDemJust anunta inceperea procedurii de evaluare a activitatii desfasurate de actualul ministru al Justitiei, de la data numirii sale si pana in prezent. Este prima actiune de acest gen realizata de un ONG cu privire la activitatea unui ministru al Justitiei.Potrivit legii, Ministerul Justitiei trebuie sa contribuie la buna functionare a sistemului judiciar si la asigurarea conditiilor infaptuirii justitiei ca serviciu public.. Raportul va fi dat publicitatii pe data de 23 august 2018", anunta pe Facebook VeDemJust. este o organizatie non guvernamentala fondata in decembrie 2015, unul dintre membrii fondatori fiind judecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM.Decizia de a evalua activitatea lui Tudorel Toader vine in contextul in care ministrul a sustinut in ultimul an si jumatate o serie de masuri controversate, printre care modificarea Legilor Justitiei si redefinirea abuzului in serviciu.In plus, dupa ce a fortat revocarea fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi, Tudorel Toader a lansat mai multe atacuri la adresa institutiei si a dat de inteles ca urmatorul pe lista va fi procurorul general, Augustin Lazar.In plus, miercuri seara, Tudorel Toader a vorbit despre adoptarea unei ordonante de urgenta prin care vor putea fi revizuite sentinte definitive ale instantelor, idee care i-ar putea avantaja pe unii condamnati, printre care Liviu Dragnea, si care i-a scandalizat pe specialistii in drept, mai ales ca pana in prezent nicio instanta nu a stabilit ca protocoalele semnate de institutiile judiciare cu SRI ar fi fost ilegale.Intr-o interventie telefonica la Digi24,a subliniat, joi, ca o asemenea ordonanta de urgenta ar fi de neacceptat, pentru ca "ar fi un haos ca fiecare guvernare sau fiecare Parlament sa inventeze noi motive" de revizuire a unor decizii definitive date de instante.In plus, "nicio lege nu poate actiona retroactiv".", a adaugat judecatorul.Intrebat daca vreo instanta a declarat pana acum ilegale protocoalele invocate de Toader, judecatorul Cristi Danilet a raspuns: "Din contra, toate instantele care au analizat interceptarile facute de SRI pana in 2016 le-au declarat legale"."Nicio instanta nu a analizat legalitatea lor", a mai spus magistratul referindu-se la protocoalele recent desecretizate, subliniind totodata ca judecatorii isi intemeiaza deciziile strict in temeiul unor probe. "Nu veti gasi nicio decizie de condamnare sau de achitare intemeiata pe vreun protocol", a mai precizat judecatorul.Tudorel Toader a depus pentru prima oara juramantul de ministru al Justitiei la 23 februarie 2017, demisionand alaturi de colegii sai din Guvernul Grindeanu la data de 15 iunie. Peste doua saptamani, el a revenit in fotoliul de ministru, de data aceasta in Guvernul Tudose.In data de 15 ianuarie 2018, Guvernul Tudose a demisionat, iar dupa o saptamana s-a instalat in Palatul Victoria Guvernul Dancila, cu acelasi Tudorel Toader in fruntea Ministerului Justitiei.