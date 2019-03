Efectul ordonantelor lui Toader: A fost schimbat procurorul militar din cazul Mineriada - Ion Iliescu

Cine este magistratul

Detaliile apar in solicitarea prin care procurorul Augustin Lazar cere CSM sa sesizeze CCR cu un posibil conflict constitutional legat de modul in care Guvernul a adoptat mai multe ordonante de urgenta care modifica Legile Justitiei."Pentru a ilustra efectele negative, starea de pseudo-anomie creata, paradoxal, prin inflatie de reglementari inconsecvente si necorelate, practic blocajul creat Ministerului Public prin maniera de reglementare a Guvernului prin ordonante de urgenta, exemplul care urmeaza este edificator.In cauza cunoscuta publicului sub denumirea dea fost inculpat, printre altii - inclusiv militari, si un magistrat; astfel, dosarul a devenit un dosar preluat de Sectia de investigare a infractiunilor din justitie", explica Augustin Lazar.Magistratul trimis in judecata in dosarul Mineriadei - Iliescu este generalul Mugurel Florescu, fost sef al Directiei Procuraturilor Militare in iunie 1990, fost procuror general adjunct al Romaniei.Dupa intrarea in vigoare a OUG 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in dosarele in care sunt implicati magistrati, competenta este preluata de SIIJ."Pana la acest moment, participarea in sedinta de judecata a cauzei mentionate a fost asigurata de unAvand in vedere ca acest procuror a efectuat urmarirea penala in cauza si desfasoara si activitate de reprezentare in fata instantelor de judecata, respectiv are cea mai buna cunoastere a cauzei dintre toti procurorii Ministerului Public (este, practic, autorul dosarului de urmarire penala si al actului de sesizare a instantei), precum si specializare in participarea in sedinta de judecata, reprezentarea de catre acesta a Ministerului Public era singura in masura sa asigure in cele mai bune conditii rolul procurorului in solutionarea", explica Lazar.In aceste conditii, s-ar fi justificat continuarea participarii sale si dupa preluarea cauzei de catre SIIJ. In aceasta situatie, procurorul general l-a desemnat pe acesta sa fie in continuare procuror de sedinta.", explica Lazar.", conchide Lazar.