Exclusiv Documente din arhiva PCR: Procurorul Tudorel Toader, criticat de colegi dupa o achitare imputabila

S-a retinut ca imputabila achitarea inculpatului State Ionel, trimis in judecata de procurorul Toader Tudorel de la Procuratura Locala Panciu pentru infractiunea de specula.



In speta, inculpatul impreuna cu sotia lui au cumparat pentru nevoile familiale o vaca ce avea un vitel, dupa care au vandut vitelul de care nu aveau nevoie.



Tribunalul Judetean, prin decizia penala nr. 520 din 17 iulie 1987, a dispus achitarea, apreciind ca fapta nu intruneste elementele constitutive ale infractiunii susmentionate. Pentru lipsa constatata, procurorul a fost criticat in cadrul sedintei de analiza a solutiilor.

Despre comisiile de judecata comuniste

Asta dupa ce trimisese in judecata un barbat care a cumparat o vaca si un vitel, dar a vandut vitelul la scurt timp. Acuzatia procurorului Tudorel Toader: specula. Verdictul instantei: achitare!Pe plan politic, Toader insa promitea, era unul dintre membrii de baza a organizatiei PCR din Procuratura Panciu, iar in 1989 terminase cu nota 10 primul an al Universitatii Politice de Conducere. Doar Revolutia l-a impiedicat sa faca o frumoasa cariera in comunism."Evaluare", "matca constitutionala", "sa reducem numarul de achitari", sunt cuvinte rostite incet, cu o tonalitate grava, de catre actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader. Surpriza apare in cazul sau chiar in datele aflate la Arhivele Nationale - Serviciul Judetean Vrancea.Trebuie spus ca rechizitoriile facute de procurorii din Panciu inainte de 1990 au fost trimise la topit. Detalii despre activitatea acestora se gasesc insa in actele care ajungeau la organizatia judeteana a Partidului Comunist Roman. Partidul unic voia sa stie date despre activitatea parchetelor si instantelor.Tudorel Toader a fost repartizat la Procuratura Locala Panciu in vara anului 1986, dupa ce a terminat Facultatea de Stiinte Juridice din Iasi. In perioada 1986-1989 este membru al Organizatiei PCR-Justitie din Procuratura Locala Panciu. Aici a lucrat pana in 1989, cand a parasit magistratura pentru o cariera universitara.In martie 1988, trei procurori din cadrul Directiei a V-a a Procuratorii Generale- Procuratura RSR au fost trimisi in Vrancea pentru a face un control la unitatile de parchet din judet.La final, cei trei au redactat o informare, clasificata "secret de serviciu" si care a fost adresata sefilor de la Bucuresti. Un exemplar a ajuns si la PCR Vrancea.Controlul a fost demarat in concordanta cu orientarile stabilite de Congresul al XIII-lea si Conferinta nationala a partidului, potrivit sursei citate."Calauzite permanent pe orientarile si indicatiile tovarasului Nicolae Ceausescu, secretar general al partidului, date cu diferite prilejuri, unitatile procuraturii din judetul Vrancea au avut ca obiective principale apararea cu fermitate a avutului obstesc, a vietii, libertatii si drepturilor cetatenilor, intarirea legalitatii socialiste, prin prevenirea si combaterea oricaror abateri si incalcari ale legii", explicau procurorii Directiei a V-a.In cele 36 de file ale documentului, singurul procuror care este criticat, cu nume si prenume, este Tudorel Toader. Se intampla in capitolul destinat achitarilor primite in dosarele instrumentate de procurorii de la Procuratura Panciu."In perioada analizata, instantele de judecata au pronuntat achitarea a 12 inculpati pentru care s-au intocmit rechizitorii.Din acestia, pentru 10 s-a facut aplicarea prevederilor articolului 18 ^1 Cod Penal (Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca prin atingerea minima adusa uneia din valorile aparate de lege si prin continutul ei concret, fiind lipsita in mod vadit de importanta, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni- n.red.).Pentru ceilalti 10 inculpati, instanta a apreciat ca faptele prezinta un pericol social redus, iar controlul considera ca trimiterile in judecata au fost legale si temeinice", se arata in informarea Directiei a V-a din Procuratura Generala.Potrivit concluziilor scrise de echipa de control, unitatile de procuratura din Vrancea au obtinut in general rezultate bune in toate compartimentele de activitate.Directia a V-a din Procuratura Generala a realizat un "Plan de masuri" pentru inlaturarea neajunsurilor constatate."Se va organiza in continuare studierea aprofundata si insusirea temeinica a documentelor Congresului al XIII-lea, a Conferintei Nationale a partidului si a celorlalte documente de partid, retinandu-se sarcinile ce revin organelor procuraturii si se va actiona cu consecventa pentru transpunerea in practica a acestora in cele mai bune conditii", se arata in "Planul de masuri."Dupa cum am aratat, potrivit documentelor din Arhivele Nationale - Serviciul Judetean Vrancea, Toader era un om de baza al Organizatiei PCR-Justitie din Procuratura Locala Panciu.In 1989 terminase cu nota 10 primul an la Universitatea Politica si de Conducere, locul unde cadrele de partid erau pregatite in tainele "socialismului stiintific".La dosar este atasata si lucrarea de nota 10 realizata de Tudorel Toader, in care se vorbeste despre cresterea societatii multilateral dezvoltate."Crearea unui nou sistem democratic de conducere a societatii, unic in felul sau, care asigura participarea intregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, la infaptuirea politicii interne si externe a Partidului si statului nostru socialist, realizare de importanta istorica a Epocii Nicolae Ceausescu".Tudorel Toader citeaza in lucrare din Nicolae Ceausescu, dar si din principiile fundamentale ale comunismului create de Marx, Engels, Lenin.Ca un detaliu, Toader saluta infiintarea comisiilor de judecata, prin Legea 59/1968. Aceste "tribunale", care functionau pe langa intreprinderi, organizatii economice, institutii si alte organizatii socialiste de stat, judecau abateri de la regulile de convietuire sociala, litigii de munca, precum si unele litigii patrimoniale."O alta modalitate de participare a oamenilor muncii la actul decizional este consultarea periodica prin referendum in problemele cele mai importante si prin marile adunari populare organizate de secretarul general al partidului.Nu numai a lua decizia si a o executa, ci si controlul actului de infaptuire a acesteia a fost dat in sarcina maselor populare prin largirea sferei de competenta jurisdictionala a comisiilor de judecata - prin modificarile ulterioare ale Legii 59/1968 si in perspectiva imbunatatirii politicii penale prin infiintarea consiliilor de judecata", scria Tudorel Toader.Potrivit datelor din arhiva, Tudorel Toader a intrat in UTC la 15 ani. El a ocupat atat functia de secretar al Biroului Organizatiei de Baza al Uniunii Tineretului Comnist la Liceul "Unirea" din Focsani (1975-1979), cat si pe cea de secretar al Biroului Organizatiei de Baza al Asociatiei Studentilor Comunisti de la Facultatea de Drept din Iasi (1982-1986).A devenit membru cu drepturi depline in PCR in noiembrie 1984, in perioada studentiei.Potrivit biografiei scrise de Tudorel Toader, in perioada in care era licean, a participat la sesiuni stiintifice de referate si comunicari ale elevilor, iar in decembrie 1978 a ocupat locul I la faza nationala - sectiunea economie-politica, desfasurata la Iasi."In perioada iunie-august 1978 am fost parte din brigada de tineret a liceului care a participat la santaierul national al tineretului Constructia Canalului Dunare - Marea Neagra, cu punctul de lucru Medgidia", mai scria Tudorel Toader.