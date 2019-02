Toader pregateste o lege prin care detinutii sa fie despagubiti. Printre beneficiari: Voiculescu, Nastase sau Fenechiu

Bani pentru zilele castig

Proiectul legislativ vine in completarea legii recursului compensatoriu, care prevede reducerea din totalul pedepsei a 6 zile pentru 30 de zile executate in conditii de detentie necorespunzatoare.Surse din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor au explicat pentruca "" se adreseaza detinutilor care nu au beneficiat de prevederile recursului compensatoriu.De prevederile acestei legi urmeaza sa beneficieze. Este data la care CEDO a pronuntat hotararea semi-pilot "Iacov Stanciu contra Romania"."La Ministerul Justitiei s-a constituit un grup de lucru care lucreaza la acest proiect. Principalele discutii vizeaza modul in care se calculeaza aceasta compensatie financiara.Una din variante este ca fiecare detinut sa primeasca pentru zilele-castig (cele 6 zile primite pentru 30 de zile executate - n.red.) o suma de bani. Una din propuneri este ca aceasta suma de bani sa fie de 5 lei pentru fiecare zi-castig neacordata, dar discutiile nu sunt finalizate", explica sursele citate.De altfel, Tudorel Toader anunta in martie 2018 ca urmeaza sa propuna un proiect de lege in acest sens, in care era vorba de despagubiri cuprinse intre 5 si 8 euro pe zi. "Ii dai (bani - n.red.) numai pentru zilele cat a stat in conditii necorespunzatoare. Va fi o lege cu impact financiar, ca pana la urma trebuie bani", declara atunci ministrul Justitiei.Printre VIP-urile care au fost incarcerate dupa 2012 si care nu au beneficat de zilele-castig date in baza Legii recursului compensatoriu se numara:- condamnat la 4 ani si 6 luni de inchisoare in dosarele Zambaccian si Trofeul Calitatii, care a fost liberat in august 2014;- condamnat la 7 ani de inchisoare pentru coruptie, eliberat in februarie 2016;- condamnat la cinci ani si jumatate in dosarele Transformatorul si Spaga pentru contracte la ministerele Justitiei si Sanatatii, eliberat in august 2017.- condamnat la 10 ani de inchisoare in dosarul privatizarii ICA, eliberat in iulie 2017."Orice persoana interesata care considera ca executa sau a executat o pedeapsa sau masura privativa de libertate, in conditii necorespunzatoare, pe o durata mai mare de 2 zile, poate introduce o cerere de acordare de compensatii financiare la Administratia Nationala a Penitenciarelor", este unul din articolele din proiectul de lege, arata sursele citate.De asemenea, in vederea acordarii de compensatii financiare persoanelor care au executat pedepse sau masuri privative de libertate in conditii necorespunzatoare, se constituie o comisie speciala in acest sens, la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.In cazul in care detinutul a decedat, cererea de despagubiri poate fi facuta de urmasii acestuia, este una din prevederile proiectului.", se precizeaza in proiectul de lege.Sursele din cadrul ANP au explicat pentruca sunt discutii si cu privire la institutiile care vor plati aceste compensatii."Sunt trei variante. Compensatiile sa fie platite de Administratia Nationala a Penitenciarelor si/sau Ministerul Afacerilor Interne, de catre Ministerul Finantelor Publice si prin legea bugetului de stat sa se inscrie in bugetul Ministerului Finantelor Publice", explica sursele citate.Proiectul de lege lasa deschisa o portita si pentru detinutii care s-au eliberat inainte de 24 iulie 2012."Prin derogare se pot acorda compensatii financiare si persoanelor care considera ca au executat pedepse sau masuri privative de libertate in conditii necorespunzatoare inainte de 24 iulie 2012, daca au, la data formularii cererii, solicitari pendinte in fata CEDO, solicitari cu privire la acest aspect", este unul dintre articolele din proiectul de lege.