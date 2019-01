Fara precedent: Tribunalul Olt sesizeaza Curtea de Justitie a UE pentru a afla daca cerintele MCV sunt obligatorii pentru statul roman

Procesul

"Bratul armat" al lui Toader

Solicitarea vine in contextul in care Comisia a criticat dur modificarile legislative in cazul Legilor Justitiei si Codurilor Penale."Admite cererea reclamantei Asociatia "Forumul judecatorilor din Romania" privind trimiterea a patru intrebari Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in temeiul articolului 267 TFUE", este minuta Tribunalului Olt.Instanta a dispus sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare (in procedura accelerata), continand urmatoarele intrebari:1. Mecanismul de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, trebuie considerat un act adoptat de o institutie a Uniunii Europene, in sensul articolului 267 TFUE, care poate fi supus interpretarii Curtii de Justitie a Uniunii Europene?2. Continutul, caracterul si intinderea temporala a Mecanismului de cooperare? i de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, se circumscriu Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005? Cerin?ele formulate in rapoartele intocmite in cadrul acestui Mecanism au caracter obligatoriu pentru Statul roman?3. Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeana trebuie interpretat in sensul obligatiei statelor membre de a stabili masurile necesare pentru o protectie juridica efectiva in domeniile reglementate de dreptul Uniunii, respectiv garantii ale unei proceduri disciplinare independente pentru judecatorii din Romania, inlaturand orice risc legat de influenta politica asupra desfasurarii procedurilor disciplinare, cum ar fi numirea direct de Guvern a conducerii Inspectiei Judiciare, chiar si cu titlu provizoriu?4. Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeana trebuie interpretat in sensul obligatiei statelor membre de a respecta criteriile statului de drept, solicitate si in rapoartele din cadrul Mecanismului de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, in cazul unor proceduri de numire directa de catre Guvern a conducerii Inspectiei Judiciare, chiar si cu titlu provizoriu?"Suspenda judecarea cauzei, in temeiul art. 412 alin. 1 pc. 7 Cod de procedura civila. Cu drept de recurs pe toata perioada suspendarii, recurs ce se va depune la Tribunalul Olt", este minuta Tribunalului Olt.Solicitarea FJR a fost facuta intr-un proces deschis Inspectiei Judiciare, in care judecatorii solicita mai multe informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, potrivit portalului instantelor. Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) cere Tribunalului Olt sa trimita cateva intrebari CJUE pentru a lamuri ce caracter are Mecanismul de Cooperare si Verificare.- MCV are un caracter obligatoriu pentru statul roman?- Desemnarea directa de catre Guvern a sefilor Inspectiei Judiciare ofera garantii ale unor proceduri disciplinare independente pentru judecatorii din Romania?- Desemnarea directa a sefilor Inspectiei Judiciare respecta criteriile statului de drept, solicitate si in rapoartele din cadrul MCV?Sunt intrebarile la care ar putea raspunde CJUE, daca solicitarea este acceptata. Potrivit portalului instantelor, Inspectia Judiciara a primit o copie a cererii, prin care se solicita trimiterea de intrebari la CJUE si trebuie sa-si exprime punctul de vedere pana la 29 ianuarie 2018.In acest caz, Tribunalul Olt a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor OUG nr. 77/2018, prin care sefii Inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru si procurorul Gheorghe Stan, au fost mentinuti in functiile de conducere ca interimari.Lucian Netejoru si Gheorghe Stan conduc Inspectia Judiciara in calitate de sefi interimari, in baza unei ordonante de urgenta promovate de Tudorel Toader. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a solicitat ca aceasta ordonanta sa intre in vigoare cat mai rapid. El a dat de inteles ca ar fi trebuit sa treaca actul normativ fara avizul CSM, ceea ce s-a si intamplat. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat luni numirea inspectorului-sef adjunct al Inspectiei Judiciare, Gheorghe Stan , in functia de sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului General.