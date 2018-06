LIVETEXT Felix Banila e intervievat la CSM, pentru a primi avizul la sefia DIICOT. Toader participa la sedinta

Toader a confirmat prezenta

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta motivele pentru care l-a propus pe Felix Banila la sefia DIICOT.- are 21 de ani vechime in functia de procuror, dintre care 6 ani experienta manageriala;am considerat ca indeplineste conditiile cerute de lege;- a avut tot timpul calificativul "foarte bine" la evaluarile profesionale;rezultatele domniei sale ca procuror si ca procuror-sef am considerat noi ca sunt foarte bune si ca-l recomanda oentru postul d e procuror-sef DIICOT;- interviul de la Ministerul Justitiei a durat o ora, candidatul mi-a raspuns la toate intrebarile, iar colegii mei, secretarii de stat, in unanimitate, adaugand si votul meu, am decis ca s-a prezentat foarte bine;- are un proiect managerial consistent, bine structurat, care face o radiografie a DIICOT, cu bune si cu rele;- a aratat nevoia de perfectionare continua;- a arata dorinta imperativa de solutionare a cauzelor intr-un termen rezonabil. Mi se pare absolut inadmisibil ca o cauza la urmarire penala sa treneze timp de 11 ani si sa nu fie solutionata. Daca stai cu un dosar la urmarire penala timp de 11 ani, s-a dus principiul solutionarii cu celeritate;- am intrebat contracandidatul domnului Banila (Daniel Horodniceanu -n.red.) cum poate fi justificata intarzierea in unele anchete. L-am intrebat si pe procurorul general despre acest lucru. Probabil domnia sa este preocupat de un raspuns;- L-am intrebat cati bani se cheltuie in anchetele penale;domnul Banila a vorbit de completarea schemei de persoanal, nevoia de completare a schemei de personal, de pregatire;- in faza deliberarilor (de la Ministerul Justitiei- n.red.) eu am luat uvantul ultimul. Am dat cuvantuls ecretarilor de stat care au facut evaluari de o parte si de lata. Fiecare a opinat ins ensul ca Felix Banila este coerent in discurs si in programul managerial. Programul managerial este structurat, aplicat, stie realitatile actuale de la DIICOT. Nu a fost o discutie de principiu, nu am invitat candidatii la o cafea sa vorbim despre starea justitiei,a fost un interviu aplicat, cu intrebari comode sau mai putin comode.- repet, a facut o tradiografie actuala la zi a structurii DIICOT-ului. In unanimitate Comisia de la MJ a apreciat ca Banila este candidatul care poate exercita in bune conditii demnitatea de procuror-sef la DIICOT;- a existat doar un singur contracandidat. Nu este cazul sa fac o comparatie intre cei doi candidati. Eu sustin candidatura domnukui banila. Subliniez decizia unanima a membrilor Comisiei de la MJ. Banila n-a venit cu gandul ca este castigator, nici ca este cel eliminat din competitie. Puteam sa nu propunem pe niciunul si sa reluam procedura, dar Banila a avut un plus. N-a vorbit in parametri generali, ci a vorbit aplicat pe baza proiectului de management.Sectia pentru procurori din CSM a incept interviul pocurorului Felix Banila. Intevriul este transmis live pe site-ul institutiei. Presedintele Sectiei pentru procurori din CSM, Codrut Olaru, a prezentat documentele depuse la dosar.Procurorul Felix Banila a ajuns cu cu putin timp inainte de ora 9.45 la sediul CSM, unde Sectia pentru procurori discuta avizarea propunerii ministrului Justitiei de numire la conducerea DIICOT."Am incredere in potentialul meu", a declarat Banila care si-a exprimat si increderea in rationamentul colegilor sai care trebuie sa avizeze propunerea, potrivit News.ro. Intrebat despre planul managerial pe care-l are in vedere, Banila a spus ca sedinta va fi transmisa live si fiecare poata sa auda ce are de spun. De asemenea, raspunzand altei intrebari, Banila a precizat ca-l recomanda pentru aceasta functie experienta de peste 20 de ani."Cei 22 de ani de activitate, experienta profesionala si cred ca am toate calitatile necesare ocuparii acestei functii", a mai spun Felix Banila. Acesta a explicat jurnalistilor ca, daca propunerea de numire a sa la sefia DIICOT se va concretiza va fi "mult mai deschis".CSM va transmite avizul in cursul acestei zile la Ministerul Justitiei. Mandatul procurorului-sef Daniel Horodniceanu la conducerea DIICOT a expirat in 19 mai, fiind apoi prelungit cu sase luni, conform procedurii.Procurorul Felix Banila se va prezenta in fata procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru a fi intervievat de catre acestia.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confimat pentru Mediafax prezenta la audierea de astazi.Felix Banila, in varsta de 46 de ani, este procuror la Parchetul Tribunalului Bacau. In perioada 2010 - 2017, el s-a aflat la conducerea Parchetului Tribunalului Bacau. In 2016, Banila a candidat pentru un post in CSM, fara succes.Conform legii, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul consultativ al CSM. Numirea se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.