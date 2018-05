Forumul Judecatorilor: Declaratiile ministrului Toader pun in pericol parcursul Romaniei ca membru al Consiliului Europei

Ce spune raportul GRECO

"Expertii GRECO sunt persoane calificate, extrem de bine pregatite profesional, cu o vasta experienta, fiecare stat membru furnizand o lista care contine maximum 5 experti. Activitatea de evaluare implica inclusiv urmarirea observatiilor statului verificat, intalniri cu toate autoritatile relevante si supunerea anteproiectului de raport spre comentarii statului membru care face obiectul evaluarii.Rapoartele de evaluare sunt intocmai respectate de statele membre, in cadrul cooperarii loiale si al evaluarii reciproce dintre acestea. Spre exemplu, Curtea Constitutionala a Romaniei face referire (Decizia nr.138/2008) la rapoartele GRECO in motivarea respingerii unor critici de neconstitutionalitate.De asemenea, deseori, Parlamentul Romaniei a legiferat in dorinta respectarii concluziilor raportorilor GRECO. Prin urmare, Statul Roman si-a respectat constant obligatiile internationale ce ii reveneau din participarea la Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) ", se arata intr-un comunicat al Forumului Judecatorilor din Romania remis Ziare.com.Potrivit reprezentantilor Forumului, prin declaratiile facute miercuri, ministrul Justitiei pune in pericol parcursul Romaniei ca stat membru al Consiliului Europei, stergand cu buretele toate eforturile autoritatilor romane de a respecta partenerii europeni."Declaratiile Ministrului Justitiei, dl. Tudorel Toader, cu privire la competenta expertilor GRECO care au intocmit raportul critic referitor la lupta anticoruptie din Romania sunt cel putin stranii, inacceptabile intr-un stat de drept si pun in pericol insusi parcursul Romaniei ca stat membru al Consiliului Europei, stergand cu buretele toate eforturile autoritatilor romane de a respecta partenerii europeni, desfasurate constant in ultimii 20 de ani", subliniaza Forumul Judecatorilor.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a fost interpelat miercuri in Senat, la "Ora Guvernului", in privinta concluziilor severe din raportul GRECO privind Justitia din Romania. Toader s-a aparat, argumentand ca interesul national si decizia Curtii Constitutionale sunt superioare acestui raport international, care este, in opinia sa, doar de orientare si facultativ.Mai mult, ministrul a lasat sa se inteleaga ca raportul international ar fi putut fi influentat de contributii din spatiul national, aruncand astfel un dubiu asupra independentei GRECO "Exprim speranta ca Raportul GRECO este opera exclusiva a expertilor GRECO, fara eventuale constributii venite din spatiul national. Eu personal am stat de vorba cu expertii GRECO, nu mi-au creat convingerea ca profesional se ridica la continutul intregului raport", a continuat Tudorel Toader.Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a publicat un raport despre Romania in care isi exprima "profunda ingrijorare" fata de anumite aspecte ale reformelor sitemului de justitie adoptate de Parlamentul de la Bucuresti."Raportul noteaza faptul ca amendamentele aduse legilor justitiei adoptate de Parlament in 2017 nu contin cele mai controversate propuneri prezentate initial in vara anului trecut. Cu toate acestea, GRECO este preocupat de potentialul impact al acestor legi, inclusiv asupra structurii instantelor si a procuraturilor. In pofida importantei si a sferei largi a acestor reforme, impactul lor nu a fost evaluat in mod corespunzator, iar procesul legislativ a fost, de asemenea, discutabil", potrivit raportului."GRECO cere Romaniei sa renunte la infiintarea noii sectii speciale de procurori pentru investigarea delictelor din sistemul judiciar. De asemenea, raportul ia nota de controversatul proces, initiat in februarie 2018, privind destituirea sefului biroului specializat al procuraturii anticoruptie (DNA), si isi reitereaza apelul de luare a unor masuri de protectie suplimentare legate de procedurile de numire si de revocare a procurorilor-sefi de catre puterea executiva" se arata in raport.