Forumul Judecatorilor prezinta o decizie CEDO care desfiinteaza Ordonanta lui Toader pentru condamnatii completurilor de 5

chiar presupunand ca desemnarea sa in complet nu a fost efectuata aleatoriu, neexistand alte dovezi ale lipsei de impartialitate a judecatorilor care alcatuiesc completul, nu rezulta incalcarea exigentelor art.6 din Conventie din acest punct de vedere

Forumul Judecatorilor arata astfel ca nu se justifica ordonanta anuntata de ministrul Justitiei Tudorel Toader, in baza careia cei care au fost condamnati definitiv de catre completuri de judecata nelegal constituite, din 2014 pana acum, sa poata face recurs in anulare."In hotararea pronuntata la 15 septembrie 2015, in cauza Tsanova-Gecheva c. Bulgariei, nr.43800/12, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut urmatoarele:", arata Forumul Judecatorilor.A.S.