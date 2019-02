Franta si Germania ar putea s-o sustina pe Kovesi la sefia Parchetului UE. Dialogul incredibil dintre Tudorel Toader si un parlamentar german (Video)

Ziare.

"Fata de noi, domnul Toader s-a exprimat cum ca nu dansul ar fi revocat-o pe doamna Kovesi, ci presedintele. Noi stim cum au functionat lucrurile in Romania si ar fi mai simplu, ca sa folosim un exemplu mai clasic, sa faci sa treaca o camila printr-o gaura de ac decat sa accepte Comisia de la Venetia asa o incalcare a statului de drept", a declarat Krichbaum. (minutul 15:00 din inregistrare)."De asemenea, domnul Toader a spus textual ca m-as bucura daca doamna Kovesi v-ar face si dumneavoastra ce ne-a facut si noua, aici in Romania. Acest lucru fiind o declaratie destul de clara", a relatat Krichbaum, in contextul in care Kovesi este pe lista scurta a celor selectati pentru sefia Parchetului European."Tot ce a facut doamna Kovesi a fost sa lupte in favoarea statului de drept. A combatut coruptia si, de fapt, merita sprijinul si nu altceva", declara parlamentarul german.Gunther Krichbaum a avut doar cuvinte de lauda pentru Laura Kovesi, pe care o vede favorita la sefia Parchetului European. Ba chiar a spus ca Franta si Germania ar putea sa o sustina pe romanca, desi au propriii candidati pe lista scurta."Competentele doamnei Kovesi sunt fara nicio urma de indoiala, este practic predestinata pentru aceasta functie, si eu mi-as putea imagina, de exemplu, ca Germania si Franta ar putea ajunge la un compromis si gasi o solutie de comun acord in favoarea candidatului roman.Am adresat si o solicitare ministrului roman al Justitiei de a se situa si de a sprijini candidatul roman, pentru ca este un candidat care are sanse, si care este candidat la o functie inalta europeana si care ar fi practic oprit, putin infranat, de catre propriii sai oameni (conationali - n.red.) ", a precizat Krichbaum.Membrii delegatiei Comisiei pentru Afaceri UE a Bundestag-ului au tinut astazi o conferinta de presa la Ambasada Germaniei. Anterior, acestia au avut o intalnire cu Tudorel Toader la Ministerul Justitiei.