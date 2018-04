Gardienii cer demisia lui Toader, deoarece nu le-a platit orele suplimentare: Favorurile pentru infractori, de zeci de ori mai scumpe

Cat costa bratarile electronice

Favorurile pentru infractori sunt de zeci de ori mai scumpe, arata sindicalistii din ANP. Potrivit acestora, personalul din penitenciare are de primit peste 10,5 de milioane de euro pentru orele suplimentare. Ministrul Justitiei, Tudor Toader, ar fi promis achitarea acestor sume, in decembrie 2017, atunci cand gardienii de la Vaslui au refuzat sa intre in serviciu, dar nu s-a intamplat nimic."Prin comparatie, aceasta suma datorata angajatilor din penitenciare pentru munca prestata este de 49 de ori mai mica decat cea promisa infractorilor cu titlu de despagubiri de cate 5 - 8 euro pentru fiecare zi de detentie in conditii asa-zis improprii. Peste 520 de milioane de euro ar urma sa ne coste aceasta investitie in criminalitate", acuza FSANP intr-un comunicat remisSindicalistii mai arata ca un cost mediu de operare a unui sistem de supraveghere prin bratari electronice de 750 de euro pe an, pentru fiecare infractor dintre cei 6.000 care estimeaza ca ar putea beneficia in actualele conditii propuse, "aceasta cheltuiala pentru bunastarea infractorului s-ar ridica la 13,5 milioane de euro pentru o perioada de 3 ani"."Din pacate, nu putem estima cat vor costa bugetul de stat despagubirile pentru victimele infractiunilor ori pentru personalul care a lucrat in conditii improprii in penitenciare, pentru ca nu exista astfel de preocupari pentru guvernanti si parlamentari", au concluzionat sindicalistii.I.S.