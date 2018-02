Gardienii din inchisori il ameninta pe Toader cu proteste si procese: Ministrul ramane o problema in plus si in 2018

Ziare.

Acestia amintesc ca singurul mod in care au vrut guvernantii sa faca ceva a fost "episodul 'Noaptea ca hotii', care ar fi putut rezolva rapid problema in sensul gratierii cu tinta si al eliminarii motivelor pentru asa un efort politic".In rest, de la varful Ministerului Justitiei n-au primit decat promisiuni care nu au fost niciodata indeplinite si nici nu au fost platite datoriile catre personalul din penitenciare, dupa cele peste 1 milion de ore suplimentare, nerecuperate in ultimii 2 ani.Sindicalistii il critica pe Toader si pentru lipsa de reactie cand detinutii-vip au facut declaratii publice despre cum erau favorizati in inchisori."Merita amintita si lipsa de reactie in sensul aplicarii legii in legatura cu reclamatiile referitoare la favorizarea detinutilor-vip de la Penitenciarul Poarta Alba. Ministrul Justitiei a refuzat sa dispuna masuri pentru sanctionarea celor vinovati. E drept ca i-a vizitat pe acestia din urma si, dupa ce a discutat cu amintitele VIP-uri, i-a certat pe judecatorii care nu-i pun rapid in libertate", au concluzionat sindicalistii de la FSANP.Ei prezinta si o lista cu 12 mari probleme cu care se confrunta, cauze si posibile solutii, document pe care l-au discutat anul trecut cu Toader, insa acesta nu a luat nicio masura.In acest context, sindicalistii il anunta pe ministru ca "ramane o problema in plus" in 2018, asa ca vor recurge la toate masurile pentru a-si rezolva problemele."Urmeaza deci actiuni in instanta , sesizari la institutiile europene si actiuni de protest in penitenciare si la Bucuresti, iar calendarul si intensitatea acestora vor depinde in mare masura de disponibilitatea la dialog a noului Guvern", sustin gardienii.