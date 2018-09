Gardienii nu mai au rabdare cu Toader si anunta proteste in lant: Ne-a mintit! Vom bloca penitenciarele

Cum s-a ajuns aici?

Cazul de la Vaslui

Plangerea la Parchetul General

Penitenciarele, blocate

Contradictiile lui Toader

"Nu s-a tinut de promisiuni"

Revendicarile gardienilor

Ziare.

com

Federatia sindicala pe care o conduce a anuntat joi ca protestele angajatilor din penitenciare vor intra intr-o noua faza. Gardienii cer rezolvarea urgenta a revendicarilor care tin de imbunatatirea conditiilor de lucru si de respectarea drepturilor salariatilor, dar si demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe care il acuza de incompetenta. Sorin Dumitrascu a explicat pentruca relatia gardienilor cu actualul ministru s-a deteriorat incepand din august 2017. Dupa ce au inceput primele proteste, au mai gasit putina intelegere la premierul Mihai Tudose, care le-a rezolvat o parte din solicitari."Prim-ministrul la data aceea era un pic mai exigent cu ministrul (Tudorel Toder- n.red) si l-a pus la treaba. Atunci am primit o majorare de salariu de 10%, pe care au primit-o mai multi, am cerut plata orelor suplimentare, ni s-a promis dar nu ni s-a dat, am cerut suplimentarea posturilor, 1.000 de posturi, am primit. Dupa care, din iarna am avut o problema cu orele suplimentare, care nu ni s-au mai dat", poveste Sorin Dumitrascu cum a inceput totul.Gardienii sunt nemultumiti ca din cauza lipsei de personal au multe activitati, asa ca stau frecvent peste program. De asemenea, cand subofiterii insotesc detinutii la instante sau la diferite activitati, depasesc timpul de serviciu. Astfel, acumuleaza ore suplimentare. Ei cer acum plata acestor ore.Situatia orelor suplimentare neplatite s-a acutizat in iarna 2017-2018, atunci cand angajatii penitenciarului Vaslui au refuzat sa mai intre in serviciu. "S-a dus ministrul acolo, le-a promis ca le da. Ne-a mintit!", ofteaza Dumitrascu."Oamenii nu au mai intrat la serviciu, joi-vineri. Ministrul a anuntat ca luni se duce acolo si s-a si dus, le-a promis ca-i rezolva, i-a mintit", repeta liderul sindical.Dumitrascu arata ca a urmat o relatie dificila cu ministrul, in contextul in care gardienii cereau imbunatatirea conditiilor de lucru, aprobarea statutului personalului din penitenciare, plata orelor suplimentare restante, care au ajuns la peste 1 milion de ore suplimentare neplatite, problemele cu salarizarea - sa fie pe acelasi statut cu angajatii din Invatamant si Sanatate si cu pensiile - dupa ce acestea au fost reduse, in 2017, cu 30%."Am continuat genul acesta de proteste. Ministrul ne-a ignorat cererile. Chiar la un moment dat ne-a exclus de la discutii. L-am si dat in judecata pentru asta. Are un dosar la Parchet pe tema asta. Dupa asta (depunerea plangerii la Parchetul General - n.red.) m-a chemat la negocieri, cand s-a vazut cu dosarul la Parchet", explica Dumitrascu ce demersuri a facut.In vara, FSANP a anuntat noi proteste: cu procese in instanta, plangeri la Parchet, sau cu refuzul gardienilor de a lucra suplimentar. Pe 10 august, mai multi gardieni au intrat in greva japoneza.In perioada 7 - 27 septembrie, organizatiile sindicale vor avea mai multe proteste in fata penitenciarelor, iar pe 3 octombrie este anuntat un miting in fata Ministerului Justitiei."Dupa care, pentru ca nu ne asteptam la reactii serioase din partea guvernantilor, vom bloca pe rand cate un penitenciar. Actiunea nu va avea aspectul grevei, pentru ca ne este interzis, dar asa cum au refuzat, cand cu orele suplimentare, oamenii sa intre in serviciu, pentru ca nu le sunt asigurate conditiile de siguranta, de personal, asa vor face si acum. Oamenii nu o sa spuna:. O sa spuna:".Acuzatiile de incompetenta facute de sindicalisti la adresa lui Toader au legatura cu modul in care ministrul a gestionat problemele ridicate de gardieni. "Este vorba de intelegerea problemelor din penitenciare si de modul in care a gasit solutii pentru rezolvarea acestora", spune Dumitrascu.Unul din exemple este cel al imputernicirilor pe functiile de conducere din Administratia Nationala a Penitenciarelor. Multi directori de penitenciare nu sunt numiti dupa ce dau un concurs, dar sunt imputerniciti pe functii pe o perioada limitata. Cand expira aceasta perioada, ei sunt din nou delegati in functii. Este o practica pe care Tudorel Toader a criticat-o public in cazul sefilor de parchete."Aceasta practica vasalizeaza sistemul penitenciar. Dupa Toader s-a pronuntat impotriva lor, a facut exact asta. Pentru ca a realizat ca este convenabil sa aiba directorii de penitenciare la mana, o data la 6 luni, cand vin la imputernicire. El ce critica la parchete, de exemplu, practica la noi", mai spune liderul FSANP.Unul din cazurile celebre de imputernicire este chiar al directorului general al ANP, Marian Dobrica, care este deja la a treia imputernicire.Secretar general in cadrul FSANP, Cosmin Dorobantu, arata ca minstrul Justitiei, Tudorel Toader, cat si Marian Dobrica, promit multe, dar in realitate nu rezolva nicio problema.Sindicalistii au cerut termene, ministrul chiar le-ar fi avansat date, dar nu s-a intamplat nimic. "Ministrul nu s-a tinut de promisiuni", arata Dorobantu.Secretarul general al FSANP arata ca daca nu le vor fi rezolvate problemele vor merge pana la blocarea activittatii in penitenciare, prin "indeplinirea atributiilor prin exces de zel"."Vom lua fiecare procedra si act normativ in parte si o vom aplica intocmai. Daca pana acum, din cauza deficitului de personal, am mai trecut cu vederea si am mai facut compromisuri, de acum incolo nu mai vrem sa le facem", a precizat Dorobantu.Cosmin Dorobantu arata ca sefii din ANP le ignora problemele, din acest motiv cer demiterea directorului general si al minsitrului Justitiei. "Directorul general nu vrea sa se implice. El are experienta. Nu ia nicio decizie de frica. Inclusiv ordonatorul de credite l-a delegat directorului adjunct", mai spune liderul FSANP.- ministrul Justitiei a promis acum 1 an standarde privind conditiile de lucru in penitenciare si un plan multianual de investitii, dar nu s-a tinut de cuvant. In schimb, bugetul pentru investitii a fost redus la jumatate.- in continuare sunt peste 1 milion de ore suplimentare restante neplatite. Ministrul Justitiei s-a angajat acum 6 luni la plata orelor suplimentare restante ca reactie la refuzul unor colegi de a intra in serviciu ca acestea vor fi platite, dar nu s-a tinut de cuvant.- cerem reluarea concursurilor pentru ocuparea functiilor de management superior si incetarea practicii de vasalizare prin imputerniciri, unele deja ilegale prin depasirea limitei de 1 an permisa de lege. Insusi directorul general al ANP Marian Dobrica este imputernicit peste limita legala.- cerem aplicarea legii cadru a salarizarii (L153/2017) si pentru personalul din sectorul de aparare ordine publica si siguranta nationala incepand cu octombrie 2018.- cerem Ministerului Justitiei sa includa si observatiile sindicatelor in proiectele transmise, prin fortarea procedurii de avizare, la Parlament.- cerem eliminarea din legislatie a scamatoriei legislative prin care, incepand cu 15 septembrie 2017, au fost reduse cu peste 30%, prin ordonanta de urgenta, pensiile angajatilor din penitenciare, politistilor si militarilor.- cerem ministrului Justitiei sa aplice corect prevederea legala obtinuta in Parlament de catre sindicate referitor la plata orelor suplimentare, din ordinul acestuia (OMJ 2721/2018) fiind practic eliminate arbitrar de la plata peste 50% dintre orele suplimentare nerecuperate in termen de 60 de zile.