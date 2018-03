Grefierii il contrazic pe ministrul Justitiei si reiau amenintarile cu proteste

Ziare.

"Nu am fost consultati cu privire la elaborarea unui nou statut al personalului auxiliar si conex, demers absolut necesar intr-un stat de drept si democratic", se arata intr-un comunicat remis martiGrefierii sunt nemultumiti si pentru ca ministrul nu a stabilit o data certa pentru o intrevedere cu organizatiile profesionale si sindicale.In cazul in care nu se va gasi o solutie, spun acestia, vor organiza miscari de protest, inclusiv intreruperea temporara si chiar totala a activitatii."Aspectele anterior mentionate vor contribui, in continuare, la agravarea starii de tensiune si nemultumire in randul categoriei noastre profesionale, exprimate, initial, prin purtarea unei banderole albe pe brat, in ziua de luni, 12 martie, fara a afecta activitatea instantelor si a parchetelor sau programul de lucru cu justitiabilii, insa, in zilele ce urmeaza daca situatia nu se va rezolva, aratam faptul ca suntem dispusi sa apelam la miscari de protest, inclusiv prin intreruperea temporara si chiar totala a activitatii", ameninta grefierii. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca statutul grefierilor este aproape gata si ca probabil va intra in aceasta saptamana in circuitul de avizare.Toader a sustinut ca, dupa intalniri pe care le-a avut cu reprezentanti ai grefierilor, el este pentru preluarea acestora in cadrul institutiei pe care o conduce, din punct de vedere administrativ. Grefierii ameninta cu proteste , reclamand ca salariile nu au fost uniformizate, fiind a doua luna in care acestea sunt calculate gresit si cer implicarea ministrului Justitiei.De asemenea, ei solicita o salarizare adecvata si unitara, imbunatatirea conditiilor de munca, plata orelor suplimentare, suplimentarea personalului si un nou statut al profesiei.