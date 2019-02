Guvernul a adoptat doua ordonante marca Toader. Ce se schimba in Legile Justitiei

LIVE TEXT

OUG pe care am adoptat-o azi nu se refera la procurorul sef european

Dancila: Vom trimite 3 propuneri de procuror la Bruxelles

Pe prima dintre ele, privind procedura de selectie a procurorului european din partea Romaniei, o anuntase premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului.A doua, insa, a fost facuta publica la finalul reuniunii de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toeder. Este vorba despre o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legilor Justitiei si a unor regulamente privind admiterea la INM.Toader a precizat ca propunerile de modificare au venit din partea CSM si a argumentat "urgenta" ordonantei prin admiterea la Institutul National al Magistraturii."Adminiterea la INM trebuie anuntata cu 6 luni inainte de concurs, iar CSM a facut propuneri temporare pentru toamna lui 2019, propuneri care se refera in principal la pastrarea conditiilor dinaintea modificarii Legilor Justitiei, adica admiterea din 2019 sa ramana de 2 ani, stagiul sa ramana de 1 an, iar repartitia auditorilor de justitie sa se faca anul acesta.De ce? Pentru ca potrivit modificarile la INM durata studiilor va fi de 2 ani spre 4 ani. CSM ne spune ca, daca anul acesta s-ar da admiterea la studii de 4 ani cu stagiul de 2 ani, s-ar crea un deficit de cadre. In acelasi timp, INM trebuie sa isi ia masuri sa treaca la durata studiilor de 4 ani, sistemul receptand judecatori dupa 4 ani si nu dupa 2 ani, ceea ce ar insemna o lipsa de personal intre cei doi si patru ani care sunt in prezent", a spus Toader.Ministrul Justitiei a spus ca o modificare importanta se refera la functiile de rang inalt din Ministerul Public, functii pentru care potrivit legii anterioare se prevede mandat fix de 3 ani, care poate fi reinvestit."Ce aduce nou OUG. Aceste functii de rang inalt unde procedura se initiaza de ministrul Justitiei nu pot fi delegate. Ele trebuie ocupate numai prin procedura prevazuta de lege", a spus Toader.Totodata, OUG mai prevede ca emiterea avizului consultativ pentru procurori, care acum revine Sectiei de procurori, va fi dat de plenul CSM."Dat fiind ca viitorii candidati pot fi si fosti judecatori, se schimba competenta de la Sectia de procurori la plenul CSM", a subliniat Toader.In ceea ce priveste OUG privind procedura de selectie a procurorului european, Toader e explicat ca Romania trebuie sa desemneze trei candidati pana la 31 martie, iar acest termen justifica urgenta OUG.Proiectul de OUG a fost avizat azi favorabil de plenul CSM . Astfel, in ceea ce priveste persoanele care pot candida pentru functia de procuror european, plenul CSM si-a insusit observatia conform careia functia ar putea fi ocupata si de catre un judecator, "context in care trebuie prevazute conditiile de vechime si grad si cu referire la judecatori".Romania trebuie sa desemneze trei candidati pentru functia de procuror european. Trebuie sa trimitem propunerile la Bruxelles pana pe 31 martie. Va fi ales un procuror, la MJ se va efectua procedura de selectie si nu la CSM sau in alta parte.Poate candida un procuror, dar si un judecator. Deci procurorul european poate fi un actual procuror sau judecator. Va fi inclus in lista de trei si unul va fi selectat. Cel care va castiga se va suspenda, iar dupa incetarea mandatului se va intoarce in functia detinuta in prezent. Deci procurorul european poate fi un actual procuror sau judecator. Va fi inclus in lista de trei si unul va fi selectat. Cel care va castiga se va suspenda, iar dupa incetarea mandatului se va intoarce in functia detinuta in prezent.- Vom selecta si un procuror european delegat care isi va desfasura activitatea in Romania. El nu se va suspenda, isi va desfasura activitatea aici, acasa, va ramane in continuare procuror, dar va solutiona cu prioritate cauze ale Parchetului European.- OUG va fi publicata in MO, intra in vigoare chiar in ziua in care se publica. In 5 zile de la intrarea in vigoare, desemnam procedura de selectie a candidatilor.- Cea de a doua OUG are un titlu mai lung: OUG privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la INM, formarea judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a INM, dar si pentru modificarea legii 303 privind Statutul magistratilor, a legii 304 privind organizarea judiciara si a legii 317 privind CSM - deci cuprinde toate cele trei legi ale Justitiei. Propunerea a venit de la CSM.- Care este urgenta acestei OUG? Am pornit de la premisa ca admiterea la INM trebuie anuntata cu 6 luni inainte de concurs, iar CSM a facut propuneri temporare pentru toamna lui 2019, propuneri care se refera in principal la pastrarea conditiilor dinaintea modificarii Legilor Justitiei.- Adica admiterea din 2019 sa ramana de 2 ani, stagiul sa ramana de 1 an, iar repartitia auditorilor de justitie sa se faca anul acesta. De ce? Pentru ca potrivit modificarilor la INM durata studiilor va fi de 2 ani spre 4 ani.- CSM ne spune ca, daca anul acesta s-ar da admiterea la studii de 4 ani cu stagiul de 2 ani, s-ar crea un deficit de cadre. In acelasi timp, INM trebuie sa isi ia masuri sa treaca la durata studiilor de 4 ani, sistemul receptand judecatori dupa 4 ani si nu dupa 2 ani. Asta ar insemna o lipsa de personal intre cei doi si patru ani care sunt in prezent.- OUG are reglemantari si cu privire la promovarea pe loc a magistratilor.- Colegiile de conducere din sistemul judiciar nu vor putea adopta regulamente prin care sa adauge la lege pe motiv ca legea nu e clara.- In niciun caz colegiile de conducere nu pot adauga norme pe langa lege, nu pot modifica legea. Opera de legiferare trebuie sa ramana numai a legiuitorului.- Regulamentul nu poate sa adauge la lege, pentru ca e un act de punere in aplicare a legii si nu de completare a legii.- Mai e o modificare referitoare la functiile de conducere - functii care, potrivit legii anterioare, prevad un mandat fix cu durata de 3 ani si care poate fi reinvestit. Aceste functii de rang inalt nu pot fi delegate. Ele se ocupa si trebuie ocupate doar prin procedura pe care o prevede legea. Azi, multe functii de conducere sunt ocupate prin delegare, ceea ce nu e normal.- Cei delegati azi raman in functie 45 de zile, dar posturile trebuie ocupate in conditiile legii.- Potrivit OUG, pot candida procurorii care indeplinesc conditiile legii, dar si judecatori care au fost procurori.- Competenta de emitere a avizului consultativ: Azi competenta revine sectiei de procurori a CSM. Pe viitor, in baza OUG, pot candida si judecatori, se schimba de la sectia de procurori a CSM la plenul CSM.- Poti avea un judecator care a fost zeci de ani procuror, care cunoaste foarte bine, dar nu ar putea, pentru ca este judecator.Tot timpul eu apreciez personal multi procurori din sectie, unii mi-au fost studenti, dar treaba e treaba. Am pus accent pe caracterul consultativ al avizului. Nu am oprit niciodata procedura din cauza avizului negativ, cata vreme are caracter consultativLa inceputul sedintei de guvern de marti, Viorica Dancila a spus ca pe ordinea de zi a sedintei Executivului se afla un proiect de act normativ prin care se creeaza baza legala pentru a selecta un procuror care sa faca parte din Colegiul Parchetului European."Avem pe ordinea de zi de astazi un proiect de act normativ prin care se creeaza baza legala pentru a selecta un procuror care sa faca parte din Colegiul Parchetului European. Regulamentul pentru functionarea Parchetului European, care a intrat in vigoare in 2017, stabileste ca fiecare tara trebuie sa contribuie cu cate un reprezentant la formarea acestei institutii care va deveni operationala anul viitor.Potrivit procedurii, termenul pana la care fiecare stat trebuie sa isi desemneze propriul procuror este 31 martie. Prin actul pe care il discutam azi vom stabili baza juridica legala pentru a selecta in prima etapa trei candidati pentru functia de procuror european, propuneri pe care le vom transmite la Bruxelles unde va fi desemnat un procuror din partea Romaniei", a declarat Dancila.In weekend, Toader afirmase ca prin ordonanta de urgenta se poate crea baza juridica pentru selectarea a trei candidati dintre care va fi ales procurorul european din partea Romaniei."Fiecare tara trebuie sa isi desemneze propriul procuror european, care isi va desfasura activitatea acolo, la sediul european, la Luxemburg. Ce inseamna asta? Ca noi trebuie sa cream baza juridica, baza legala pentru a putea selecta trei procurori, trei candidati, dintre care unul va fi selectat ca procuror european din partea Romaniei si se va proceda la fel in toate celelalte 21 de state. (...)Prin ordonanta putem crea baza legala, trimitem procurorii la Bruxelles si acolo se va selecta unul care va fi procuror european din partea Romaniei. (...)Aceasta este ratiunea redactarii proiectului de ordonanta de urgenta pe care l-am trimis spre avizare la CSM, aviz consultativ", a declarat Tudorel Toader la RomaniaTV.Toader a adaugat ca documentele cu propunerile celor trei candidati trebuie trimise pana la finalul lunii martie.