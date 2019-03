Guvernul ignora protestele si avizul negativ de la CSM si aproba noua ordonanta facuta de Toader: Reflecta propunerile magistratilor

UPDATE 15:34

Magistratii cer abrogarea totala

Anuntul premierului a venit la mai putin de o ora de cand Consiliul Superior al Magistraturii a facut publicdat ordonantei creionate de Tudorel Toader, magistratii cerand abrogarea totala a OUG 7.Cu toate acestea, Dancila a insistat ca ordonanta include "solutiile convenite cu reprezentantii CSM si asociatiile de magistrati" si "reflecta propunerile magistratilor".Dancila a amintit ca a fost solicitat avizul CSM, insa a omis total sa precizeze ca acesta s-a intors negativ."Acest act normativ a fost transmis CSM saptamana trecuta pentru consultare si avizare. Asa cum am spus, Guvernul Romaniei ramane deschis dialogului constructiv pentru solutionarea oricaror neclaritati", a spus Dancila.- La finalul scurtei sedinte de guvern, ea l-a trimis pe ministrul Justitiei in fata jurnalistilor. Toader a reluat "scurtele precizari" pe care le-a tot prezentat de saptamana trecuta incoace, ignorand la randu-i avizul CSM si protestele magistratilor.Plenul CSM a votat impotriva proiectului de OUG propus de Tudorel Toader prin care vrea sa schimbe OUG 7/2019, cea care amputeaza Legile Justitiei. Avizul CSM este consultativ, insa pana la asaltul PSD-ALDE impotriva Justitiei era, de obicei, luat in considerare.Decizia a fost luata in unanimitate de plenul CSM, in contextul in care Tudorel Toader nu a fost prezent la aceasta sedinta.La iesirea din sediul CSM, procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca se impune abrogarea in totalitate a OUG 7/2019 de modificare a Legilor Justitiei."Nu ar trebui sa discutam despre compromisuri, ci despre abrogarea integrala a unei ordonante vatamatoare pentru Justitia romana, precum si despre asumarea raspunderii in legatura cu o conduita care in niciun caz nu poate fi caracterizata ca fiind de cooperare loiala cu institutiile Justitiei, din pacate.Am auzit de atatea ori in spatiul public discutandu-se despre cooperarea loiala a institutiilor statului roman conform exigentelor Constitutiei Romaniei. Din pacate, este o distanta mare de la discutie la practica. Nu am dori sa avem blocata Justitia, nu as dori sa fac aici o analiza mai altfel decat analiza pe care o puteti vedea pe site-ul Ministerului Public", a spus Lazar.Amintim ca in ultimele saptamani magistratii din toate colturile tarii au facut proteste, cerand abrogarea totala a OUG7.