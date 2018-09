In ziua in care magistratii anunta proteste, Toader anunta o dezbatere cu sefii de parchete

Ziare.

"Din capitolul 'Intrevederi cu magistratii'! 1) 18 mai 2018 - participare le adunarea anuala a presedintilor de tribunale, desfasurata la Targu Jiu; 2) 28 septembrie 2018 - voi participa la adunarea presedintilor Curtilor de Apel, care se va desfasura la Suceava; 3) 10 octombrie 2018 - voi participa la dezbaterea cu toti procurorii cu functii de conducere, indiferent de nivelul parchetului in care isi desfasoara activitatea", a scris Tudorel Toader pe Facebook.Ministrul Justitiei a subliniat ca intrevederea din 10 octombrie va avea loc la Bucuresti, si a fost stabilita in data de 8 august, in cadrul discutiilor avute cu procurorul general, Augustin Lazar, sefa interimara a DNA, Anca Jurma, si seful DIICOT, si Felix Banila.Cu putin timp inainte de anuntul lui Toader, judecatorul Cristi Danilet a anuntat ca reprezentanti ai magistratilor din toata tara se vor aduna duminica, in fata Curtii de Apel Bucuresti , pentru a-si arata dezacordul cu ceea ce se intampla in aceasta perioada in justitia din Romania."Duminica, de la ora 17:30, reprezentanti ai magistratilor din toata tara vor protesta in fata Curtii de Apel Bucuresti", a anuntat Danilet pe pagina de Facebook Intrebat de un internaut care este motivul protestului, Danilet raspunde "Ni s-a urat cu raul". Ulterior, judecatorul detaliaza: "Modificarile la Legile Justitiei, la Codurile Penale, Inspectia numita de Guvern, ignorarea si ridiculizarea Comisiei de la Venetia, evaluarea PG de ministru".A.S.