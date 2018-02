Inspectia Judiciara vrea sa conteste in justitie decizia CSM pe raportul privind activitatea DNA

Contextul

Inspectia Judiciara (IJ) a publicat pe pagina de Facebook plangerea prealabila impotriva deciziei Sectiei pentru procurori a CSM in cazul raportului de control privind activitatea Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Aceasta a fost respinsa de CSM, dar oficiali din institutie au declarat ca se pregateste contestarea in instanta.In esenta, IJ a cerut. In plus, Inspectia a mai cerut Sectiei pentru procurori din CSM sa repuna in dezbatere raportul de la DNA si sa-l revoce in parte.In sedinta din 19 februarie 2019, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat respingerea ca inadmisibila a plangerii prealabile formulate de Inspectia Judiciara.Oficiali din cadrul IJca cel mai probabil institutia o sa conteste decizia Sectiei pentru procurori din CSM in contecios-administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, dar ca pana in prezent nu a fost luata o decizie in acest sens.Decizia de a publica sesizarea vine cu putin timpprivind activitatea manageriala la DNA (joi, la ora 18:00, la ministerul Justitiei).Practic, IJ contesta decizia Sectiei pentru procurori a CSM care a aprobat pe 31 octombrie, cu observatii, raportul IJ privind controlul facut la DNA.De asemenea, s-a stabilit ca in termen de sase luni sa fie facute mai multe verificari, intre care un alt control la DNA pentru rezolvarea problemelor gasite la Sectia a II-a.Solicitarea IJ are 11 pagini. De exemplu, una dintre deciziile CSM criticate priveste modul in care obiectiunile DNA la raportul IJ au fost admise. Inspectorii sustin ca s-ar fi facut nelegal."In cuprinsul Hotararii nr. 686/31.10.2017 a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (28-29) nu se motiveaza de ce Sectia considera ca indreptatita obiectiunea DNA, afirmandu-se doar ca aspectele transmise catre DNA nu pot fi calificate ca fiind constatari si concluzii preliminare in intelesul dispozitiilor legale, fara a fi indicate dispozitiile legale incalcate.In cuprinsul aceleiasi Hotarari (pg. 29 alin. 3), Sectia a observat ca nu s-a transmis procurorilor verificati criteriul de selectie a dosarelor, desi acesta a fost consemnat in procese-verbale. Nu se indica, insa, de catre Sectie ce norme legale sau regulamentare ar fi fost incalcate prin necomunicarea metodei de selectie a dosarelor".Astfel, potrivit plangerii, Sectia pentru procurori a CSM a cenzurat dreptul conducerii IJ de a-si exprima opinia, in procesul de avizare a raportului, anuland insusi avizul.