Intors de urgenta din Japonia, Toader spune ca PSD si ALDE ii respecta independenta. Saptamana viitoare anunta ce face cu Kovesi

LIVE TEXT

saptamana viitoare, joi, voi face o informare de presa in care voi prezenta continutul raportului cu privire la activitatea DNA

Kovesi nu-si da demisia. PSD: Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate!

Ziare.

com

In aceasta saptamana, multe voci de la varful coalitiei de guvernare i-au cerut sa o demita pe sefa DNA, in urma unor informatii facute publice de procurorul suspendat Mihaiela Iorga Moraru si fostii deputati PSD Vlad Cosma si Sebastian Ghita (toti 3 facand obiectul unor dosare DNA), la posturile de televiziune Antena3 si Romania Tv. "Tudorele, va ceva ca nu se mai poate", este replica ce a facut titlul stirilor, data de secretarul general al PSD Codrin Stefanescu.Toader, care de duminica s-a aflat in Japonia intr-o vizita oficiala, s-a intors de urgenta in tara la solicitarea premierului Viorica Dancila, si ea fiind una dintre persoanele care au reactionat fata de acuzatiile facute de cei 3.Joi, toti ochii au fost atintiti asupra Ministerului Justitiei, pentru a vedea ce va face Tudorel Toader. Acesta a stat in fata jurnalistilor insa mai putin de 10 minute, si mai mult de jumatate din acest timp a vorbit despre ce a facut in Japonia.Toader a subliniat ca, atunci cand i s-a propus sa fie ministru, a cerut asiguarari ca isi va putea pastra independenta politica si sustine ca acest lucru a fost si inca e respectat de PSD si ALDE. Apoi a repetat ca va prezenta un raport despre activitatea Parchetului General, DIICOT si DNA in plenul reunit al Parlamentului, singura informatie noua oferita fiind aceea ca joia viitoare va face publice si concluziile raportului asupra activitatii DNA.Amintim ca miercuri Kovesi a spus ca Toader nu a cerut nicio lamurire de la DNA in ultimele scandaluri in care politicienii au atras institutia anticoruptie.- A inceput declaratia de presa sustinuta de Tudorel Toader:- Asa cum ati fost anuntati, voi sustine o declaratie de presa.- La invitatia si pe cheltuiala Bancii Mondiale (BM) am mers pe 11 februarie la Tokyo. Cartierul pentru Justitie face parte din categoria proiectelor de regenerare urbana, urmand sa fie finantat de BM.- In zona centrala a Bucurestiului vor fi construite sediile CSM, Ministerului Justitiei, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public, Inspectiei Judiciare, Institutului National al Magistraturii, tuturor instantelor si parchetelor din Bucuresti.- Va fi astfel rezolvata problema deficitelor de spatii.- La conferinta din Japonia au participat reprezentanti ai MJ, Finantelor Publice, ai Primariei Capitalei.- Am participat la doua zile de dezbateri, timp in care a fost prezentat Cartierul pentru Justitie, am avut intrevederi () oficiale cu ministrul Justitiei si o alta intrevedere oficiala cu presedintele Curtii Supreme din Japonia, care are si competenta controlului de constitutionalitate.- Desi urmau si alte intrebederi, la solicitarea premierului am revenit in tara.- Azi am avut o intrevedere cu premierul pentru evaluarea activitatii Ministerului Public.- Potrivit legii, voi prezenta in camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT, DNA.- Prezentarea constituie o obligatie a ministrului Justitiei.- Distinct de acest raport,- Va multumesc. (- Protestatarii se organizeaza pe retelele sociale sa iasa in strada in cazul in care Toader va anunta ca cere revocarea din functia de procuror-sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi."Atentie! La ora 18:00, Ministrul Justitiei, Tudorel Toader va tine o conferinta de presa, subiectul este activitatea DNA. Este posibil ca M.J. sa ceara revocarea Codrutei Kovesi. Daca se confirma acest lucru, vom iesi imediat in Piata Victoriei! Va tinem la curent", este un mesaj postat pe pagina de Facebook Coruptia Ucide Kovesi a spus miercuri seara ca nu are motive sa isi dea demisia, pe care foarte multe voci din PSD si ALDE i-au cerut-o dupa declansarea scandalului Iorga-Cosma-Ghita la Antena3 si Romania TV."Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate! Lucrurile au ajuns la paroxism, adica nu exista pe planeta un loc in care se produc astfel de lucruri ciudate si nefiresti", a spus secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu Si din partea Guvernului au venit semnale in ce o priveste pe sefa DNA. Premierul Viorica Dancila i-a cerut lui Toader sa-si intrerupa de urgenta vizita oficiala pe care o intreprindea in Japonia, unde purta discutii despre finantarea Cartierului Justitiei. Mai mult, Dancila s-a declarat intr-o stare de disconfort dupa ce "a vazut ca pot fi facute probe pentru un prim-ministru". Ingrijorarea principala a premierului e ca "dupa ce a existat un precedent poate exista si al doilea precedent".Joi, odata intors in tara, Toader a avut o discutie cu premierul Dancila pe tema DNA. Ramane de vazut ce anunt va face acum ministrul Justitiei. El a anuntat ca va sustine "o informare de presa", astfel ca cel mai probabil nu va si raspunde intrebarilor jurnalistilor. Acest lucru poate il va face premierul Dancila, care a decis in acest context tensionat sa participe seara la o emisiune la Antena3.Conform cadrului legal in vigoare, presedintele Romaniei este cel care decide daca revoca procurorul sef al DNA, ministrul Justitiei fiind doar cel care face propunerea.