Lazar se apara cu documente, Toader ataca prin jigniri: Fiecare se exprima dupa cum ii dicteaza limitele de intelegere

"Eu zic ca nu am nevoie sa ma pregatesc, stiu ce am de spus. Teoretic, si acum as putea tine conferinta", a declarat ministrul Justitiei.Intrebat cum vede declaratiile lui Augustin Lazar care lasa de inteles ca Toader a mintit, ministrul a spus: "Se numeste libertate de exprimare, iar".Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, dupa declaratiile procurorului general Augustin Lazar privind informarile pe protocoale, ca ii va da un raspuns in cursul zilei de marti."In cursul zilei de marti, 28 august 2018, voi sustine o conferinta de presa referitoare la recentele afirmatii ale procurorului general al PICCJ! Voi anunta presa, in timp util! ", scrie Tudorel Toader, pe Facebook.Procurorul General Augustin Lazar a prezentat luni, pe larg, corespondenta purtata atat cu CSM, cat si cu Ministerul Justitiei in ceea ce priveste protocoalele pe care Parchetul General le-a incheiat cu SRI, spunand ca prima adresa a fost facuta in 13 martie 2017, iar urmatoarea adresa este din 19 martie.