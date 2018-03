Tudorel Toader, despre nemultumirile grefierilor si sindicatelor din penitenciare: Am luat si luam mereu masuri

LIVE TEXT

Care sunt nemultumirile grefierilor si ale sindicatelor din penitenciare

Toader a precizat ca stie de nemultumirile acestora si ca a luat masuri pentru rezolvarea lor.In ceea ce priveste problemele sindicalistilor din penitenciare, Toader a vorbit mai mult despre situatia detinutilor, conditiile de detentie, constructia de noi penitenciare, nu insa si despre ceea ce ii nemultumeste pe sindicalisti, cum ar fi plata celor peste 1 milion de ore suplimentare, deficitul de personal si conditiile precare de lucru.Totodata, el a criticat presa pentru faptul ca a fost anuntata pentru azi o intalnire intre sindicalistii din penitenciare si premierul Viorica Dancila. Ministrul Justitiei spune insa ca informatia este falsa, pentru Dancila nu a avut programata nicio intalnire.In ceea ce ii priveste pe grefieri, Toader a spus ca a discutat cu acestia, ca noul lor statut este gata, va fi avizat in curand si ca acesta contine toate propunerile lor.- Vom discuta azi despre doua teme: cea referitoare la conditiile din penitenciare si problemele grefierilor.- Sunt doua probleme foarte importante.- Problema conditiilor de detentie din penitenciare, stim ca este o problema de sistem, este istorica, nu a aparut ieri.- Masurile pe care le-am luat, pe parcursul anului 2017 si inceput de 2018, sunt de ordin administrativ si de masura legislativa.- Am facut si fac apel la dumneavoastra ca problemele sa fie reflectate in mod corect si real.- Am discutat cu premierul, nu a fost vorba de nicio intalnire cu cei din penitenciare.- Este imbucurator ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent. Numarul celor care ies din penitenciare este mai mare decat numarul celor care intra. Nu trebuie sa asteptam ca problemele sa dispara astfel, deci am luat si luam mereu masuri.- Avem in lucru doua noi penitenciare, unul in Prahova si altul in Buzau, la standarde moderne, fiecare va avea cate 1.000 de locuri.- Guvernul a adoptat un memorandum prin care va aproba un imprumut consistent, pentru cele doua penitenciare.- A fost elaborata Legea 169 cu privire la recursul compensatoriu. Nu este o inventie romaneasca, este prevazut ca obligatie a statului roman in hotararea pilot CEDO.- Un fapt imbucurator este ca starea de recidiva scade, si asta ne-o arata statistica. Este foarte bine, insemnand ca pedeapsa isi atinge scopul.- Astazi avem 1.219 care au iesit din penitenciat la termen prin aplicarea recursului comensatoriu si avem 4.532 de detinuti care au fost liberati conditionati, liberare care se acorda de catre instanta de judecata.- Am emis un ordin prin care am aprobat normele minime obligatorii privind normele minime ale persoanelor aflate in penitenciare.- Impreuna cu colegii din ministere, am elaborat acel calendar de masuri pentru indeplinirea cerintelor stabilite de CEDO.- Am avut numeroase intalniri cu conducerea ANP si cu sindicalistii. Multe probleme au fost identificate si multe probleme au fost rezolvate.- Am facut numeroase vizite in penitenciare, de multe ori neanuntate, cu masina personala.- Reiau nevoia de o informare corecta. Romanii au nevoie de o informare corecta. Eu cand am auzit azi ca exista intalnirea liderilor de sindicat cu doamna premier, am exprimat nedumerire, iar doamna premier mi-a explicat ca nu exista programata nicio intalnire.- Toata ziua a circulat aceasta informatie, dumneavoastra stiti ca orice informatie pe care o oferiti trebuie verificata.- Am auzit ca grefierii sunt nemultumiti si cred ca sunt nemultumiti. Ei nu sunt multi si ei furnizeaza un serviciu extrem de important.- Fara grefieri nu se poate desfasura o sedinta de judecata. Am avut multe intalniri publice si cred ca ne-am inteles.- Ma voi consulta cu CSM-ul si vom gasi o solutie, eu sunt pentru preluarea lor la MJ.- Ii preocupa si legea salarizarii. Ei sunt angajati la judecatorii, tribunale. Grila de salarizare este stabilita de ordonatorii lor.- O alta doleanta a lor, pe care am eliminat-o, este limita de varsta de pensionare.- Statutul lor este aproape gata, ii dam drumul spre avizare, respectand propunerilor lor.********************* Grefierii solicita o salarizare adecvata si unitara, imbunatatirea conditiilor de munca, plata orelor suplimentare, suplimentarea personalului si un nou statut al profesiei.Premierul Viorica Dancila a anuntat ca discuta luni cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu cel de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor anuntate de grefieri si politisti, pentru a fi identificate solutii la revendicarile acestora.