Magistratii romani fac apel la ministrii de Justitie ai UE care se afla la Bucuresti: Discutati despre cazurile Lazar, Kovesi si completurile de 5

"Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si Asociatia Initiativa pentru Justitie, care grupeaza numerosi judecatori si procurori romani, va solicita sa luati in calcul, in conditiile in care rapoartele Comisiei Europene emise in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, avizele Comisiei de la Venetia si rapoartele GRECO sunt nesocotite de reprezentantii statului roman", se arata in apelul magistratilor remis printr-un comunicat, miercuri, redactieiMagistratii amintesc ca raportul Comisiei Europene, din cadrul MCV, dat publicitatii pe 13.11.2018, impune Romaniei 12 recomandari, tinand cont de modificarile Legilor Justitiei considerate ca fiind apte sa afecteze independenta magistratilor si sa limiteze rolul Consiliului Superior al Magistraturii, ca garant al independentei sistemului judiciar.Comisia Europeana a amintit ca aceste aspecte au fost deja reflectate in concluziile si recomandarile raportului GRECO din martie 2018 si au fost confirmate din nou in concluziile avizului Comisiei de la Venetia din 20 octombrie 2018, care a emis, de asemenea, recomandari pentru abordarea problemelor identificate in privinta Legilor Justitiei din tara noastra.Totusi, toate aceste recomandari sunt ignorate cu buna stiinta de autoritatile de la Bucuresti.Magistratii atrag atentia ca, "incepand cu anul 2017, Inspectia Judiciara a fost implicata intr-o serie de masuri controversate in ceea ce priveste o serie de investigatii disciplinare initiate impotriva tuturor sefilor institutiilor judiciare, efectuand, de asemenea, controale de gestiune, la cererea Ministerului Justitiei si controale tematice la biroul Procurorului General si la DNA, iar in cel putin doua cazuri,, fiind utilizate in dezbaterea publica".In plus, comunicatul citat subliniaza: "Comisia Europeana a subliniat drept domeniu de ingrijorare faptul caAstfel, se arata ca, pe langa criticile intense din partea politicienilor de rang inalt aparute in spatiul public si in presa, faptul ca atat demiterea procurorului-sef in functie, cat si numirea unui nou procuror-sef al DNA nu au tinut seama de avizul clar si ferm al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a ridicat indoieli majore cu privire la proces.O ingrijorare suplimentara a fost reprezentata de".Magistratii subliniaza ca din cauza acestei situatii nemaiintalnite la nivelul Uniunii Europene, "intr-un demers fara precedent, la solicitarea Asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania,cu o cerere de decizie preliminara (in procedura accelerata) ", vizand interpretarea MCV, in ceea ce priveste caracterul sau obligatoriu pentru statul roman, precum si interpretarea unui paragraf din Tratatul UE "in sensul obligatiei statelor membre de a stabili masurile necesare pentru o protectie juridica efectiva in domeniile reglementate de dreptul Uniunii Europene, respectiv garantii ale unei proceduri disciplinare independente pentru judecatorii din Romania, inlaturand orice risc legat de influenta politica asupra desfasurarii procedurilor disciplinare, cum ar fi numirea direct de Guvern a conducerii Inspectiei Judiciare, chiar si cu titlu provizoriu"."Deopotriva, nemaiintalnit in spatiul Uniunii Europene, semnalam si potentiala incercare de anulare a trimiterii preliminare susmentionate, deja inregistrata la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, (...) prin demersul Inspectiei Judiciare de a solicita stramutarea judecarii cauzei de la instanta care a formulat amintita cerere, admiterea acesteia putand antrena invalidarea masurilor procesuale dispuse", adauga magistratii.Apelul celor trei asociatii mai relateaza si ca, in acest moment, in Romania, ministrul Justitiei deruleaza o procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar, "dupa un precedent similar criticat de Comisia Europeana si Comisia de la Venetia, urmat de o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului , in care se invoca, printre altele, incalcarea dreptului la aparare, nesocotind punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii, luandu-se in considerare, intre altele, aspecte care tin de libertatea sa de exprimare".In plus, precizeaza magistratii, "in spatiul public se vehiculeaza numeroase semnale, provenind chiar de la oficiali ai Guvernului Romaniei, inclusiv ministrul Justitiei", privind iminenta adoptare a unei OUG pentru rejudecarea tuturor dosarelor in care s-au pronuntat decizii definitive de completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in ultimi aproximativ 5 ani.Despre acest proiect, magistratii sustin ca ", nesocotind jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, prin atingerea adusa securitatii raporturilor juridice si anuland eforturile magistratilor romani in lupta impotriva coruptiei, prejudicii constatate in suma de peste 2 miliarde de euro riscand sa ramana astfel neacoperit".In comunicatul citat, este mentionata si incercarea lui Toader de a bloca accesul Codrutei Kovesi la functia de sef al Parchetului European:"Pe langa incercarea de inlaturare a procurorului general al Romaniei, prin aplicarea in oglinda a tiparului folosit in scopul revocarii fostului procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, semnalam, deopotriva, o alta atitudine de neinteles a unui ministru al Justitiei dintr-un stat membru al Uniunii Europene, si anume aceea de boicotare asumata institutional a nominalizarii unui procuror cetatean al statului in cauza (in speta, doamna procuror Laura Codruta Kovesi), pentru ocuparea postului de sef al Parchetului European, desi atitudinile de pana in prezent ale domnului Tudorel Toader apelau la respectarea principiului cooperarii loiale institutionale si la sentimentul de patriotism intrinsec oricarui ocupant al unei functii publice, presupunand abtinerea de la manifestari ce pot prejudicia grav imaginea unui magistrat roman ale carui competente si experienta profesionale au fost validate de Uniunea Europeana, prin plasarea sa in topul ordinii de preferinta in vederea ocuparii unei functii prestigioase, intr-o institutie noua, la ale carei baze institutionale Romania a contribuit din plin"."Dezvoltarea cooperarii judiciare in materie civila si comerciala intre statele membre ale Uniunii Europene, obtinerea probelor electronice in materie penala si viitorul cooperarii judiciare in materie penala in Uniunea Europeana nu pot fi aprofundate in lipsa respectarii unor elemente esentiale ale statului de drept in oricare dintre tarile membre.Incertitudinea, instabilitatea, ambiguitatea si imprevizibilitatea nu-si gasesc locul in ordini juridice guvernate de principiul preeminentei dreptului", conchide apelul magistratilor catre ministrii de Justitie ai UE.Ministrii Justitiei si cei ai Afacerilor Interne din statele membre UE participa, in perioada 6-8 februarie 2019, la Bucuresti, la Palatul Parlamentului, la o reuniune informala desfasurata in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.Potrivit unei informari de presa, evenimentul va fi prezidat de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, pentru sectiunea de afaceri interne, respectiv ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru sectiunea de justitie.Iata oaspetii de seama, programul evenimentelor si protestelor B.B.